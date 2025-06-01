النقل تعلن تشغيل المرحلة الأولى من الأتوبيس الترددي.. 14 محطة تدخل الخدمة.. دقيقة ونصف زمن التقاطر في أوقات الذروة.. والوزارة تحذر المواطنين من 4 ممارسات (صور)

أعلنت وزارة النقل بدء التشغيل التجريبي بجمهور الركاب للمرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي الممتدة من تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي وحتى محطة أكاديمية الشرطة بطول 35 كم، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في إنشاء وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة وتشغيل المرحلة الأولى من المشروع لخدمة مستخدمي الطريق الدائري.

محطات المرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي

وأشارت الوزارة الى أن المرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي التي سيتم تشغيلها لجمهور الركاب تشمل عدد 14 محطة وهي محطات ( عدلي منصور "محطة غير نمطية " - 2 محطة سطحية بكوبري مشاه " بهتيم وأكاديمية الشرطة " – 11 محطة سطحية بنفق مشاه " وهي محطات (إسكندرية الزراعي و العقيد أحمد عبد الرحيم وشبرا بنها ومسطرد والخصوص والمرج والقلج ومؤسسة الزكاة والفريق إبراهيم العرابي والسلام وطريق السويس" ) كما أشارت إلى كيفية الوصول الى كل محطة من هذه المحطات والمناطق التي تخدمها كل محطة كالتالي:



1. محطة اسكندرية الزراعي وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب الى المحطة من خلال نفق مشاة وتخدم المحطة طريق مصر إسكندرية الزراعي والقادمين من مدينة بنها وطوخ وقليوب وتوابعهم وكذلك القادمون من مدينة شبرا الخيمة وتوابعها لخدمة الطريق الدائري.



2. محطة العقيد أحمد عبد الرحيم بمنطقة الشرقاوية وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب إلى المحطة من خلال نفق مشاة وتخدم المحطة منطقة الشرقاوية والقادمين من القري التابعة مثل ميت حلفا وميت نما وتوابعهم.



3. محطة شبرا بنها وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب إلى المحطة من خلال نفق مشاة وتخدم المحطة المتجه إلى طريق شبرا بنها الحر ومحور الفريق العصار.



4. محطة بهتيم وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب إلى المحطة من خلال كوبري مشاة وتخدم المحطة منطقة بهتيم وغرب شبرا الخيمة وكذلك شارع نادي إسكو وتوابعهم من القرى والعزب.



5. محطة مسطرد وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب إلى المحطة من خلال نفق مشاة وتخدم المحطة منطقة مسطرد وترعة الإسماعلية وطريق الإسماعلية الزراعي وطريق بلبيس والمتجهين إلى الاميرية والمطرية.



6. محطة الخصوص وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب إلى المحطة من خلال نفق مشاة وتخدم المحطة منطقة الخصوص والعزب التابعة لها .



7. محطة المرج وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب إلى المحطة من خلال نفق مشاة وتخدم المحطة منطقة المرج الجديدة ومحور المرج الخانكة وتتبادل خدمة نقل الركاب الخط الأول للمترو عن طريق محطة المرج.



8. محطة القلج وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب إلى المحطة من خلال نفق مشاة وتخدم المحطة منطقة القلج وطريق محمد نجيب وتوابعهم .



9. محطة مؤسسة الزكاة وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب إلى المحطة من خلال نفق مشاة وتخدم المحطة منطقة مؤسسة الزكاة والقادمين من عين شمس وتوابعهم من القرى والعزب.



10. محطة الفريق إبراهيم عرابى وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب لإلى المحطة من خلال نفق مشاة وتخدم المحطة شارع الـ100 كما تخدم منطقة الحرفيين وتوابعهم



11. محطة السلام وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب إلى المحطة من خلال نفق مشاة وتخدم المحطة منطقة السلام وموقف السلام ووكذلك مدينة النهضة واستاد السلام.



12. محطة عدلى منصور ( وهي محطة غير نمطية) تخدم المحطة منطقة عدلي منصور والقادمين من جسر السويس والهايكستيب والعبور وطريق الاسماعلية وتتبادل خدمة نقل الركاب مع محطة عدلى منصور للمترو والسكة الحديد والقطار الكهربائي الخفيف LRT.



13. محطة طريق السويس وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب إلى المحطة من خلال نفق مشاة وتخدم المحطة طريق القاهرة/السويس والقادمين من مدينة نصر وألماظة والمتجهين إلى التجمع الأول والعاصمة الإدارية.



14. محطة اكاديمية الشرطة وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب إلى المحطة من خلال كوبري مشاه وتخدم المحطة منطقة الزهراء مدينة نصر والتجمع الأول وأكاديمية الشرطة.





أهمية مشروع الأتوبيس الترددي BRT

وأوضحت الوزارة أن مشروع الأتوبيس الترددي BRT سيمثل نمطا حضاريا تسعى الدولة لتحقيقه في مختلف المشروعات التي تنفذها حيث إنه وسيلة نقل جماعي صديقة للبيئة وسيساهم في تيسير حركة تنقل المواطنين في إطار مخطط الحفاظ على الانضباط والسيولة المرورية بالطريق الدائري وسيساهم هذا المشروع في تشجيع وتعظيم منظومة النقل الجماعي من خلال جذب مستخدمين جدد للمواصلات العامة بدلا من السيارات الخاصة خاصة وأن هذه الاتوبيسات ستقدم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين.

بالإضافة إلى المحافظة على البيئة من خلال تقليل الانبعاثات الناتجة من عوادم السيارات حيث ستكون جميع الأتوبيسات التي سيتم تسييرها أتوبيسات كهربائية صديقة للبيئة كما سيساهم المشروع في ربط التقاطعات الرئيسية على الطريق الدائري مثل تقاطع السويس وتقاطع عدلي منصور وتقاطع المرج وتقاطع مسطرد بالإضافة إلى أن هذا المشروع أحد الشرايين الرئيسية التي ستساهم في ربط شرق العاصمة بغربها مع الاتصال بالعاصمة الإدارية الجديدة بوسيلة نقل واحدة سريعة وحضارية ونظيفة وآمنة ليتكامل مع وسائل النقل الأخرى حيث يتبادل الخدمة مع كل من (مترو الخط الأول في محطتي الزهراء - المرج ) و(مترو الخط الثالث في محطتي عدلي منصور - إمبابة) و( القطار الكهربائي الخفيف LRT في محطة عدلى منصور).



منظومة تدريب كل سائقي الأتوبيسات المخصصة للمرحلة الأولى

وتم خلال الفترة الماضية الاطمئنان على نتائج منظومة تدريب كل سائقي الأتوبيسات المخصصة للمرحلة الأولى على المسار المخصص له وأماكن التوقف بالمحطات وزمن التقاطر المخطط بين كل أتوبيس وآخر حيث سيبلغ زمن التقاطر 3 دقائق بما يعادل 20 أتوبيس في الساعة وستصل مدة التقاطر الى دقيقة ونصف في أوقات الذروة وذلك لتقديم اعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب مع التأكيد على أنه خلال المرحلتين الأولى والثانية من المشروع سيتم تسيير 100 أتوبيس كهربائي مكيف الهواء سعة كل أتوبيس 66 راكب بما يعادل ( 5 ميكروباص) وذلك لنقل 3200 راكب بالساعة في الاتجاهين وحيث تم إنتاج هذه الأتوبيسات محليا في مصر وذلك في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعمل على توطين مختلف الصناعات في مصر ومنها صناعة الأتوبيسات وعدم استيراد أي اتوبيسات من الخارج وذلك في إطار الخطة الشاملة للنهوض بقطاع الصناعة بهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.

مشروع الأتوبيس الترددي السريع BRT حول القاهرة الكبرى

جدير بالذكر أن مشروع الأتوبيس الترددي السريع BRT حول القاهرة الكبرى بمراحله الثلاثة يبلغ طوله 113كم ويشمل 48 محطة بالإضافة ومواقف ومحطة شحن رئيسية + 3 محطات شحن فرعية. وسيتم تشغيله على ثلاثة مراحل المرحلة الأولى 14 محطة والتي تشمل المسافة من اسكندرية الزراعي حتى أكاديمية الشرطة وجارى العمل في المرحلة الثانية ب 21 محطة في المسافة من المشير طنطاوى حتى تقاطع الفيوم متضمنة 3 محطات بمحور المريوطية الهرم - الملك فيصل - ترسا ومحطة المتحف المصرى الكبير (إسكندرية الصحراوي) على أن يتم استكمال العمل في محطات المرحلة الثالثة بعدد 13 محطة وذلك في المسافة من إسكندرية الزراعي حتى إسكندرية الصحراوى بعد نهو التوسعة بتلك المسافة.

تحذيرات وزارة النقل بشأن الاتوبيس الترددي



كما ناشدت وزارة النقل مستخدمي الطريق الدائري المشاركة معها في التوعية من عدد من الظواهر والسلوكيات السلبية التي يرتكبها بعض مستخدمي الطريق مما يعرض حياة المواطنين للخطر ويتسبب في الإضرار بصحة المواطنين والإضرار بالبيئة.



1. ضرورة عدم استخدام الحارة المخصصة لمسار الاتوبيس الترددي والمتواجدة بالحارة اليسرى بكل اتجاه من الطريق والالتزام بالسير في الحارات الاخرى للطريق .



2. تم التنسيق مع الإدارة العامة للمرور لإقرار وتفعيل مخالفة مرورية رادعة للمركبات التي تسير داخل الحارة المخصصة للأتوبيس الترددي على الطريق الدائري بهدف الحفاظ على كفاءة واستدامة منظومة النقل الجديدة والحد من الحوادث الناتجة عن تداخل المركبات بحارة الأتوبيس الترددي، ودعم الانضباط المروري.



3. العبور الى الجانب الاخر من الطريق والى محطات مشروع الأتوبيس الترددي BRT من خلال كباري المشاة او الانفاق وعدم السير عكس الاتجاه.



4. عدم القاء او حرق القمامة على الطريق الدائري





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