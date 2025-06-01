في أول أيام تشغيل الأتوبيس الترددي، 4 تحذيرات من النقل للمواطنين

ناشدت وزارة النقل مستخدمي الطريق الدائري المشاركة معها في التوعية من عدد من الظواهر والسلوكيات السلبية التي يرتكبها بعض مستخدمي الطريق مما يعرض حياة المواطنين للخطر ويتسبب في الإضرار بصحة المواطنين والإضرار بالبيئة.

وجاء ذلك تزامنا مع بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من الأتوبيس الترددي السريع اليوم الأحد.

وجاءت تحذيرات وزارة النقل بشأن الأتوبيس الترددي كالتالي:

1. ضرورة عدم استخدام الحارة المخصصة لمسار الاتوبيس الترددي والمتواجدة بالحارة اليسرى بكل اتجاه من الطريق والالتزام بالسير في الحارات الأخرى للطريق .

2. تم التنسيق مع الإدارة العامة للمرور لإقرار وتفعيل مخالفة مرورية رادعة للمركبات التي تسير داخل الحارة المخصصة للأتوبيس الترددي على الطريق الدائري بهدف الحفاظ على كفاءة واستدامة منظومة النقل الجديدة والحد من الحوادث الناتجة عن تداخل المركبات بحارة الأتوبيس الترددي، ودعم الانضباط المروري.

3. العبور إلى الجانب الآخر من الطريق وإلى محطات مشروع الأتوبيس الترددي BRT من خلال كباري المشاة أو الأنفاق وعدم السير عكس الاتجاه.

4. عدم إلقاء أو حرق القمامة على الطريق الدائري .



ويأتى ذلك في إطار تنفيذ وزارة النقل لخطة شاملة لتطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى وفي ضوء تنفيذ مشروع الأتوبيس الترددي السريع BRT بطول 113 كم كأحد مشروعات النقل الجماعي الكهربائي الأخضر المستدام الصديق للبيئة لتقديم أعلى مستويات الخدمة لمستخدمي الطريق الدائري، ومع بدء التشغيل التجريبي بجمهور الركاب للمرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي BRT الممتدة من تقاطع الطريق الدائري مع طريق إسكندرية الزراعي وحتى محطة أكاديمية الشرطة بطول 35 كم اليوم الأحد الموافق الاول من يونيو 2025.





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