الأحد 01 يونيو 2025
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أخبار مصر

في أول أيام تشغيله، إقبال كبير من المواطنين على استخدام الأتوبيس الترددي (صور)

محطات الاتوبيس الترددي
محطات الاتوبيس الترددي

شهدت محطات الاتوبيس الترددي إقبالا كثيفا من المواطنين من في اليوم الأول للتشغيل الرسمي للمشروع 

اقبال على الاتوبيس الترددي 

على صعيد آخر تابع الفريق كامل الوزير وزير النقل تشغيل الأتوبيس الترددي في اليوم الأول له.

ورصدت فيتو صورا من داخل محطة مؤسسة الزكاة بالمرحلة الأولى للأتوبيس الترددي BRT توضح إقبال المواطنين على استقلال الأتوبيس الترددي الذي بدء تشغيل مرحلته الأولى اليوم تجريببا  بجمهور الركاب.


ورصدت فيتو صورا من داخل محطة أكاديمية الشرطة بالمرحلة الأولى للأتوبيس الترددي BRT توضح إقبال المواطنين على استقلال الأتوبيس الترددي الذي بدء تشغيل مرحلته الأولى اليوم تجريببا  بجمهور الركاب.

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