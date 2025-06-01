الأحوال المدنية تنظم قوافل متنقلة لاستخراج الشهادات وبطاقة الرقم القومى بمحال الإقامة

واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد القوافل الفنية واللوجستية لتقديم خدماته بمختلف المحافظات؛ لتقديم الخدمات الشرطية للمواطنين فى محال إقامتهم.

وشملت القوافل محافظات: القاهرة – الجيزة – مطروح – المنوفية – القليوبية – البحيرة – المنيا – أسيوط – شمال سيناء – الدقهلية، حيث تم استخراج 6505 بطاقة رقم قومي و23715 مصدرًا مميكنًا، بما يعكس حرص القطاع على تغطية الطلبات المتزايدة من المواطنين.

استخراج الشهادات وبطاقة الرقم القومى بمحال الإقامة

من جانب آخر، استمر القطاع في تلقي الاتصالات الجماهيرية عبر الخطوط الساخنة: 15340 لطلبات الخدمات الفورية، 15341 لكبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء.

وأسفرت تلك الجهود عن استخراج وتوصيل 1013 بطاقة رقم قومي و107 مصدرًا مميكنًا في نفس اليوم، دعمًا لفئات المجتمع المختلفة.

كما تم تنفيذ 52 مأمورية منزلية وإنسانية لتجديد واستخراج بطاقات الرقم القومي للمرضى وكبار السن وذوي الهمم في المستشفيات والمنازل، تأكيدًا لنهج الوزارة الإنساني.

وامتدت الجهود لتشمل العاملين والمترددين على العاصمة الإدارية الجديدة وعددا من الأندية الخاصة، حيث تم استخراج وتسليم 289 بطاقة رقم قومي، فضلًا عن استقبال وتلبية احتياجات 380 من كبار السن و"قادرون باختلاف" بالمركز النموذجي لاستخراج وتجديد البطاقات.

وقد لاقت هذه المبادرات استحسان المواطنين لما تمثله من تخفيف للأعباء وتيسير في الإجراءات، وهو ما يعكس التزام وزارة الداخلية بإعلاء قيم حقوق الإنسان، وتقديم الخدمات الجماهيرية بمستوى يليق بالمواطن المصري.

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