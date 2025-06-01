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حوادث

ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بتعاملات 12 مليون جنيه

ضبط قضايا إتجار بالنقد
ضبط قضايا إتجار بالنقد الأجنبي بتعاملات 12 مليون جنيه

واصلت  أجهزة وزارة الداخلية  ضرباتها الأمنية المكثفة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج الإطار القانوني، في إطار جهودها لحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات التي تُخل باستقراره.

 

ضبط قضايا إتجار بالنقد الأجنبي

 

وأسفرت الحملات الأمنية التي نفذها قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة فقط، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، خارج نطاق السوق المصرفي، بقيمة مالية تُقدر بحوالي 12 مليون جنيه.

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وتأتي هذه الجهود في إطار التصدي لمحاولات البعض التربح غير المشروع عبر المضاربة وإخفاء العملات الأجنبية، ما يؤدي إلى إحداث خلل في سوق الصرف وتداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.

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- وزارة الداخلية الاتجار بالنقد الاجنبي جرائم الاموال العامة الاقتصاد الوطنى سوق الصرف

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