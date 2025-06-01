الأحد 01 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تحرير 939 مخالفة مرورية لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

حملة مرورية
حملة مرورية

حررت  الإدارة العامة للمرور،939 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني على مستوى الجمهورية خلال الفترة الماضية.

تحرير 939 مخالفة للملصق الإلكتروني

 

يُذكر أن الملصق الإلكتروني يُسهم في تنفيذ نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية تراخيصها. كما يساهم في تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية موحدة في جميع أنحاء الجمهورية، مما يعزز مبدأ سيادة القانون.

قرارات النيابة في حادث دهس سائق سيارة لمواطن وزوجته وحماته بالمقطم

تفاصيل حريق هائل يلتهم سوق السيراميك في المرج.. النيران التهمت 33 محلا والخسائر بالملايين.. وقرارات عاجلة من النيابة

كما يساعد الملصق الإلكتروني في تحديد أماكن الكثافات المرورية وإبلاغ غرف عمليات إدارات المرور بها.

وفي سياق آخر، قامت الأجهزة المعنية برفع 44 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، كما تم تحرير 527 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة الواقية أثناء القيادة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الادارة العامة للمرور تركيب الملصق الالكتروني تسجيل المخالفات سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني مخالفة للملصق الإلكتروني

مواد متعلقة

قرارات النيابة في حادث دهس سائق سيارة لمواطن وزوجته وحماته بالمقطم

تفاصيل حريق هائل يلتهم سوق السيراميك في المرج.. النيران التهمت 33 محلا والخسائر بالملايين.. وقرارات عاجلة من النيابة

قرارات عاجلة من النيابة في مشاجرة بالرصاص بين عائلتين في سوهاج

حالة المرور اليوم، كثافات متحركة بمناطق رمسيس وصلاح سالم وكوبري أكتوبر وميدان الجيزة

القبض على سائق وضع لوحتين مختلفتين على سيارته بالقاهرة

القبض على سيدتين بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء لزيادة المشاهدات

الداخلية تنظم دورة تأهيلية لكوادر الشرطة النسائية من الدول المشاركة فى عمليات حفظ السلام

مصرع شخص إثر احتراق سيارته بطريق مصر السويس الصحراوي

الأكثر قراءة

آخر تطورات أزمة البنزين المغشوش ومحاسبة المتسببين تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي

في أول أيام تشغيله، إقبال كبير من المواطنين على استخدام الأتوبيس الترددي (صور)

موعد مباراة بيراميدز وصن داونز في نهائي دوري أبطال أفريقيا، والقناة الناقلة

حفيد نوال الدجوي يكشف أسرارا جديدة في مصرع شقيقه، ويشكك في رواية محامي إنجي وماهي

طمس الباركود وترك بيانات اللجنة، صورة امتحان الدراسات المتداولة تكشف ناشرها

تعليم القاهرة: إحالة رئيس لجنة بالشهادة الإعدادية ومراقب وأمن لجنة للشئون القانونية تمهيدا للإحالة للنيابة العامة

قرارات عاجلة من النيابة في مشاجرة بالرصاص بين عائلتين في سوهاج

بعد 50 دقيقة، وزارة التربية والتعليم تستعيد حسابها على فيس بوك بعد اختراقها من مجهول

خدمات

المزيد

سعر جرام الذهب صباح اليوم الأحد، عيار 21 وصل لهذا المستوى

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 1-6-2025 ببداية التعاملات

أسعار الذهب اليوم الأحد 1 - 6 - 2025

أسعار الذهب فى مصر بختام التعاملات اليوم السبت 31 - 5 - 2025

المزيد

انفوجراف

سيطرة مصرية على أقوى دوري في العالم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موعد أيام التشريق 2025 وفضائلها وحكم صيامها

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 1 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 1 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية