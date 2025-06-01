تحرير 939 مخالفة مرورية لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

حررت الإدارة العامة للمرور،939 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني على مستوى الجمهورية خلال الفترة الماضية.

تحرير 939 مخالفة للملصق الإلكتروني

يُذكر أن الملصق الإلكتروني يُسهم في تنفيذ نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية تراخيصها. كما يساهم في تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية موحدة في جميع أنحاء الجمهورية، مما يعزز مبدأ سيادة القانون.

كما يساعد الملصق الإلكتروني في تحديد أماكن الكثافات المرورية وإبلاغ غرف عمليات إدارات المرور بها.

وفي سياق آخر، قامت الأجهزة المعنية برفع 44 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، كما تم تحرير 527 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة الواقية أثناء القيادة.

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