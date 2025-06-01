أهل فتاة تغيبت عن المنزل بعين شمس: التضييق عليها لمصلحتها

حصلت نيابة عين شمس على تعهد على والد فتاة تركت المنزل وتغيبت بسبب سوء معاملة الأهل لها بحسن رعايتها والتعامل معها وعدم تعريض حياتها للخطر.

واستمعت النيابة إلى أقوال الأسرة الذين أكدوا أن التضييق على الفتاة لمصلحتها وخوفا عليها من أشخاص معروفين بسوء السلوك.

ونجحت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القاهرة، في إعادة فتاة متغيبة إلى أسرتها، في لفتة إنسانية تؤكد على الدور المجتمعي الفعّال لوزارة الداخلية في التعامل مع الحالات الطارئة ذات الطابع الإنساني.

وكان بلاغ ورد لقسم شرطة عين شمس من أحد المواطنين يُفيد بتغيب نجلته عقب خروجها من مسكن الأسرة وعدم عودتها، مما أثار قلق ذويها.

وفور تلقي البلاغ، قامت الأجهزة الأمنية بإجراء التحريات وجمع المعلومات اللازمة، والتي أسفرت عن تحديد مكان تواجد الفتاة والعثور عليها، حيث تبيّن أنها لم تتعرض لأي أذى.

وبسؤال الفتاة، أفادت بأنها تركت منزل والدها بمحض إرادتها نتيجة سوء المعاملة من والدها وزوجته، وأكدت عدم تعرضها لأي اعتداء أو استغلال خلال فترة غيابها.

وتم تسليم الفتاة لوالدها بعد أخذ التعهد اللازم بحُسن رعايتها، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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