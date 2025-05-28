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حوادث

أمن القاهرة يعيد فتاة متغيبة لأهلها بعين شمس

مديرية أمن القاهرة
مديرية أمن القاهرة

نجحت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القاهرة، في إعادة فتاة متغيبة إلى أسرتها، في لفتة إنسانية تؤكد على الدور المجتمعي الفعّال لوزارة الداخلية في التعامل مع الحالات الطارئة ذات الطابع الإنساني.

تغيب فتاة عن منزلها بعين شمس 

وكان بلاغ ورد لقسم شرطة عين شمس من أحد المواطنين يُفيد بتغيب نجلته عقب خروجها من مسكن الأسرة وعدم عودتها، مما أثار قلق ذويها.

وفور تلقي البلاغ، قامت الأجهزة الأمنية بإجراء التحريات وجمع المعلومات اللازمة، والتي أسفرت عن تحديد مكان تواجد الفتاة والعثور عليها، حيث تبيّن أنها لم تتعرض لأي أذى.

وبسؤال الفتاة، أفادت بأنها تركت منزل والدها بمحض إرادتها نتيجة سوء المعاملة من والدها وزوجته، وأكدت عدم تعرضها لأي اعتداء أو استغلال خلال فترة غيابها.

وتم تسليم الفتاة لوالدها بعد أخذ التعهد اللازم بحُسن رعايتها، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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تغيب فتاة عن منزلها بعين شمس تغيب فتاة عن منزلها تغيب فتاة عين شمس

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