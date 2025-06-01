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رياضة

كرة السلة، مواجهة فاصلة بين الأهلي والاتحاد اليوم على لقب دوري السوبر

الأهلي والاتحاد السكندري،
الأهلي والاتحاد السكندري، فيتو

كرة السلة، يخوض الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني الإسباني أوجستي بوش، مواجهة قوية اليوم الأحد أمام الاتحاد السكندري الذي يقوده فنيا أحمد عمر، في الجولة الخامسة والأخيرة من سلسلة مواجهات نهائي دوري السوبر للموسم الحالي 2024 /2025.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الخامسة مساء، على صالة وزارة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر.

وتشير النتيجة الآن إلى تعادل الأهلي مع الاتحاد السكندري بنتيجة (2-2)، في سلسلة مواجهات الدور النهائي، ويتوج الفائز من مواجهة اليوم بلقب دوري السوبر للموسم الحالي.

نتائج مواجهات الأهلي والاتحاد السكندري

وجاءت نتائج المباريات السابقة من سلسلة مواجهات نهائي دوري السوبر بين الأهلي والاتحاد السكندري كالتالي:

المواجهة الأولى 

فوز الاتحاد السكندري على الأهلي بنتيجة (83-73)

المواجهة الثانية

فوز الأهلي على الاتحاد السكندري بنتيجة (88-76)

المواجهة الثالثة

فوز الاتحاد السكندري على الأهلي بنتيجة (76-73)

المواجهة الرابعة

فوز الأهلي على الاتحاد السكندري بنتيجة (75-71).

وتقام سلسلة مواجهات الدور النهائي بين الأهلي والاتحاد السكندري، في المواعيد التالية:

المباراة الأولى - الأحد 25 مايو | انتهت بفوز الاتحاد السكندري

المباراة الثانية - الثلاثاء 27 مايو | انتهت بفوز الأهلي

المباراة الثالثة - الخميس 29 مايو | انتهت بفوز الاتحاد السكندري 

المباراة الرابعة - السبت 31 مايو | انتهت بفوز الأهلي

المباراة الخامسة - الأحد 1 يونيو.

ويقام نهائي دوري السوبر للموسم الحالي بين الأهلي والاتحاد السكندري بنظام “بيست أوف فايف”، وهو ما يعني حاجة الفريق للفوز في 3 مباريات من أجل حسم لقب الدوري رسميا.

ووصل الأهلي لنهائي دوري السوبر لكرة السلة بعد التفوق على الزمالك بنتيجة (3-2)، في سلسلة مواجهات الدور قبل النهائي.

فيما وصل الاتحاد السكندري لنهائي دوري السوبر، بعد التفوق على سبورتنج بنتيجة (3-1)، في سلسلة مواجهات الدور قبل النهائي.

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