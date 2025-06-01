الأحد 01 يونيو 2025
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حوادث

تعذر مناظرة جثة سائق لقي مصرعه في حريق سيارة بالقاهرة بسبب تفحمها

حريق سيارة
حريق سيارة

صرحت نيابة القاهرة الجديدة بدفن جثة سائق لقي مصرعه في حادث تفحم سيارة ملاكي على طريق السويس بنطاق القاهرة الجديدة، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

وتعذر مناظرة جثة المتوفي بسبب تفحمها بالكامل وعدم تبين ملامحها.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بتفحم سيارة ملاكي على طريق السويس بنطاق القاهرة الجديدة، مما أسفر عن مصرع  السائق متفحمًا داخل السيارة.


وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوات المرور إلى موقع الحادث.

وبالفحص تبين وفاة سائق السيارة متفحما داخلها بعد أن اشتعلت النيران بالسيارة وتم استخراج الجثة ونقلها الي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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