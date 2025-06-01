الهلال الأحمر يكشف أضرار وخسائر أمطار الإسكندرية (صور)

قامت فرق الاستجابة أثناء الطوارئ التابعة للهلال الأحمر المصري، بالاستجابة الأولية لموجة الطقس غير المستقرة التي ضربت محافظة الإسكندرية مصحوبة بأمطار رعدية غزيرة، ورياح قوية تجاوزت سرعتها 50 كم/ساعة، فور حدوثها أمس، والدفع بفرق الاستجابة للسيول للمساندة في سحب السيارات وإنقاذ العالقين.

ونفذت فرق الهلال الأحمر المصري مسح ميداني بالمحافظة عقب انتهاء الأمطار؛ لتقييم الأضرار وتحديد الاحتياجات طبقًا للبلاغات التي تلقاها عبر غرفة العمليات المركزية، والخط الساخن ورسائل الاستغاثة على صفحات التواصل الاجتماعي التابعة للهلال.

وأشارت نتائج المسح الميداني أن الأضرار الناتجة عن الأمطار تركزت في خسائر كبيرة بالجراچات، بالإضافة إلى تلفيات بشرفات المنازل غير المغلقة، واللوحات الإعلانية بالشوارع، وذلك دون خسائر بشرية.

وتأتي هذه التحركات ضمن خطة التدخل السريع التي وضعها الهلال الأحمر المصري بصفته جهاز مساند للدولة في الكوارث والأزمات، ونهيب بالمواطنين الالتزام بالإرشادات الصادرة عنه مسبقا فى هذا الصدد.

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