الأحد 01 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الأهلي يواصل تدريباته اليوم استعدادا لمونديال الأندية

مران الأهلي، فيتو
مران الأهلي، فيتو

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة خوسيه ريبيرو مرانه اليوم على ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة باتشوكا المكسيكي وديا تحضيرا لمنافسات كأس العالم للأندية. 

هذا ويخوض الأهلي مباراة باتشوكا الودية يوم 8 يونيو المقبل، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية التى سيخوض فيها بطل مصر ارتباطات قوية للغاية، حيث تقام المباراة في الثانية عشرة منتصف ليل يوم 8 يونيو المقبل بولاية ميامي.

بطولة كأس العالم للأندية

ويستعد النادي الأهلي للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية يوم 4 يونيو المقبل لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية بعد التتويج ببطولة الدوري المصري.

يأتي ذلك فيما أعلن اتحاد الكرة عن فتح نافذة قيد استثنائية لمدة 10 أيام، بهدف دعم قائمة فريق الأهلي بلاعبين مميزين لتعزيز فرصه في تحقيق نتائج إيجابية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي اخبار الأهلي النادي الأهلي خوسيه ريبيرو كأس العالم للأندية مباراة باتشوكا الودية باتشوكا المكسيكي الدوري المصري

مواد متعلقة

قبل مواجهة الأهلي بالمونديال، ميسي يتألق ويساهم في 4 أهداف أمام كولومبوس (فيديو)

أخبار الرياضة اليوم، تغيير موعد نهائي كأس مصر، نهاية الدوري الاستثنائي وإمام عاشور هداف المسابقة، والسولية يودع جماهير الأهلي برسالة مؤثرة

الأكثر قراءة

آخر تطورات أزمة البنزين المغشوش ومحاسبة المتسببين تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي

موعد مباراة بيراميدز وصن داونز في نهائي دوري أبطال أفريقيا، والقناة الناقلة

في أول أيام تشغيله، إقبال كبير من المواطنين على استخدام الأتوبيس الترددي (صور)

طمس الباركود وترك بيانات اللجنة، صورة امتحان الدراسات المتداولة تكشف ناشرها

تعليم القاهرة: إحالة رئيس لجنة بالشهادة الإعدادية ومراقب وأمن لجنة للشئون القانونية تمهيدا للإحالة للنيابة العامة

تداول أسئلة وإجابات امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 في 5 محافظات على "تليجرام"

قرارات عاجلة من النيابة في مشاجرة بالرصاص بين عائلتين في سوهاج

بعد 50 دقيقة، وزارة التربية والتعليم تستعيد حسابها على فيس بوك بعد اختراقها من مجهول

خدمات

المزيد

سعر جرام الذهب صباح اليوم الأحد، عيار 21 وصل لهذا المستوى

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 1-6-2025 ببداية التعاملات

أسعار الذهب اليوم الأحد 1 - 6 - 2025

أسعار الذهب فى مصر بختام التعاملات اليوم السبت 31 - 5 - 2025

المزيد

انفوجراف

سيطرة مصرية على أقوى دوري في العالم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موعد أيام التشريق 2025 وفضائلها وحكم صيامها

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 1 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 1 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية