الأحد 01 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراة بيراميدز وصن داونز في نهائي دوري أبطال أفريقيا، والقناة الناقلة

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

مباراة بيراميدز وصن داونز، يدخل فريق بيراميدز اليوم الأحد تحديا صعبا أمام صن داونز في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة بيراميدز وصن داونز في نهائي دوري الأبطال

ويستضيف بيراميدز نظيره صن داونز في الثامنة من مساء اليوم الأحد الأول من يونيو، على ستاد الدفاع الجوي بالقاهرة في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتذاع مباراة بيراميدز وصن داونز عبر قناة بي إن سبورت اتش دي2 الناقل الحصري للبطولة الأفريقية.

 

حكام بيراميدز ضد صن داونز في نهائي دوري الأبطال

 ويدير مباراة بيراميدز وصن داونز طاقم حكام بقيادة الحكم الصومالي عمر عبد القادر أرتان حكما للساحة، ويعاونه الكيني جلبيرت شيريوت المساعد الأول من كينيا، ومواطنه ستفين أونيانجو المساعد الثاني، وجيندو لويس الحكم الرابع من بنين، وحكم تقنية الفار باملاك تسيما من أثيوبيا ويعاونه عبد العزيز ياسر من السودان، وكارين فومو من الكاميرون.

 

ويراقب المباراة رانسفورد آبي من غانا، ويراقب الحكام أولفييه سافاري من الكونغو الديموقراطية، والمنسق العام فيكتور لاوال من جنوب السودان، والمنسقان الإعلاميان محمد السيسي من مصر، وعبد المالك قدوسي من النيجر، والمنسقان الأمنيان ديكسون أوكيلو من أوغندا، وموسى بالا من جامبيا، ومساعد المنسق العام جويل كامبيل من بنين ومسئول البث محمد إسماعيل من مصر.

 

نتيجة مباراة الذهاب بين صن داونز وبيراميدز 

 وانتهى لقاء الذهاب بين صن داونز وبيراميدز بالتعادل الإيجابي 1-1 في المباراة التي جرت في بريتوريا وسجل وليد الكرتي هدف التعادل القاتل في الدقيقة 94 من المباراة.

 

سيناريوهات حصد بيراميدز لقب دوري أبطال أفريقيا 

وأمام فريق بيراميدز عدة سيناريوهات للحصول على اللقب القاري الأول له، وهي كالتالي: 

فوز بيراميدز بأي عدد من الأهداف يمنحه لقب دوري الأبطال. 

تعادل الفريقين سلبيا يمنح بيراميدز لقب دوري أبطال أفريقيا، باعتبار أن هدف بيراميدز يحتسب بهدفين بناء على التعادل بنتيجة مباراة الذهاب وقاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين.

وفي حالة انتهاء مباراة الإياب بذات نتيجة الذهاب بالتعادل ١-١، فسيتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح لتحديد بطل دوري الأبطال دون لعب الأشواط الإضافية.

وفي حال انتهاء المباراة بخسارة بيراميدز أو التعادل بأكثر من هدف وقتها سيُتوج صن داونز الجنوب أفريقي بطلًا لدوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية في تاريخه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دوري أبطال أفريقيا نهائي دورى أبطال أفريقيا مباراة بيراميدز وصن داونز بيراميدز وصن داونز صن داونز بيراميدز ضد صن داونز

مواد متعلقة

أحمد الشناوي: هذا النهائي الثاني لي بدوري الأبطال لكن الأمر مختلف مع بيراميدز

ماذا قدم بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا 2025 قبل مواجهة صن داونز؟

مدرب بيراميدز: سنثبت أننا فريق جدير بالثقة في مواجهة صن داونز

بيراميدز & صن داونز، سيناريوهات الفوز بـ لقب دوري الأبطال وحظوظ كلا الفريقين

نتيجة الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز وصن داونز (صور)

رمضان صبحي يقود تشكيل بيراميدز المتوقع أمام صن داونز

الأكثر قراءة

تداول أسئلة وإجابات امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 في 5 محافظات على "تليجرام"

أخبار مصر: حصيلة حريق المرج، حقيقة إصابة نوال الدجوي بالزهايمر، وفاة 8 ملايين شخص بسبب التدخين، بيراميدز يواجه صن داونز

موعد مباراة بيراميدز وصن داونز في نهائي دوري أبطال أفريقيا، والقناة الناقلة

بعد 50 دقيقة، وزارة التربية والتعليم تستعيد حسابها على فيس بوك بعد اختراقها من مجهول

قرارات عاجلة من النيابة في مشاجرة بالرصاص بين عائلتين في سوهاج

حقيقة طلب سامي قمصان ضم ميشيل يانكون ضمن الجهاز الفني لـ زد

انخفاض البرقوق والمانجو الهندي، سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

بدء التقديم لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالمدارس الرسمية واللغات

خدمات

المزيد

أسعار الذهب اليوم الأحد 1 - 6 - 2025

أسعار الذهب فى مصر بختام التعاملات اليوم السبت 31 - 5 - 2025

أسعار الذهب في عمان اليوم السبت 31 مايو 2025

سعر كيلو الأرز فى السوبر ماركت اليوم السبت 31/ 5/ 2025

المزيد

انفوجراف

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجامعي الجديد 2025/2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 1 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 1 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 1 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية