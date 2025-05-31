القبض على سيدتين بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء لزيادة المشاهدات

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على سيدتين لقيامهما بتصوير مقاطع فيديو خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة وبثها بمواقع التواصل الإجتماعى بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

سقوط سيدتين بتصوير مقاطع فيديو خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام (سيدتين – لإحداهن معلومات جنائية) بتصوير مقاطع فيديو خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة وبثها بمواقع التواصل الإجتماعى بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

سقوط سيدتين بتصوير مقاطع فيديو خادشة للحياء

المتهمتين بتصوير مقاطع فيديو خادشة للحياء

عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال الأمن من ضبطهما، وبحوزتهما (2 هاتف محمول "يحتويان على مقاطع فيديو تؤكد نشاطهما الإجرامى")، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما على النحو المشار إليه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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