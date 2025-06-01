حكيمي يكشف تأثير إنريكي في التتويج بدوري أبطال أوروبا

أكد المدافع الدولي المغربي أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان، بعد التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى، أن مدربه لويس إنريكي غيّر كل شيء داخل النادي، وجعله يرى كرة القدم "بشكل مختلف".

حكيمي يتحدث عن التتويج بدوري أبطال أوروبا

وقال حكيمي، عقب الفوز الساحق على إنتر ميلان بنتيجة 5-0 في المباراة النهائية، في تصريحات لشبكة موفيستار بلس: "لويس إنريكي هو الرجل الذي غيّر كل شيء في باريس سان جيرمان. منذ قدومه، جعل هذا النادي يرى كرة القدم بطريقة مختلفة".





وتابع: "نحن سعداء بوجوده معنا. إنه رجل وفيّ، من القلائل المتبقين في هذا العالم، ويستحق هذا الإنجاز أكثر من غيره".

وأضاف حكيمي أن الفريق حقق إنجازًا كبيرًا وكتب أفراده أسماءهم في تاريخ النادي والبلد والمدينة.

وأكد: "هذا أمر لا يصدق، كان هذا اللقب مستحقا منذ وقت طويل. نحن سعداء للغاية. وأنا أحاول دائما مساعدة فريقي وتقديم أفضل ما لدي، وتحت تصرف المدرب. سعيد لأنني استطعت أن أساهم بالفوز بهذا اللقب"، حيث كان هو من افتتح الخماسية.

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