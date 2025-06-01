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ثقافة وفنون

"ريستارت" لتامر حسني يحصد المركز الأول في شباك التذاكر

ريستارت
ريستارت

حقق فيلم ريستارت الذي يقوم ببطولته الفنان تامر حسني إيرادات في أمس السبت وصلت إلى 2.285.295 مليون جنيه، وحصل على المركز الأول بشباك التذاكر اليومي.

أماكن عرض فيلم ريستارت

ومن المقرر أن يعرض الفيلم في 10 محافظات كالتالي: قصر ثقافة روض الفرج بالقاهرة، مكتبة البحر الأعظم بالجيزة، مسرح 23 يوليو بالمحلة الكبرى، المركز الثقافي بطنطا بالغربية، المركز الثقافي بكفر الشيخ، قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، قصر ثقافة قنا، سينما هيبس بالوادي الجديد، قصر ثقافة ببا ببني سويف، قصر ثقافة شرم الشيخ بجنوب سيناء، وقصر ثقافة أسيوط.

 

مواعيد عرض فيلم ريستارت 

وتقدم الفعاليات بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، والمدير التنفيذي للمشروع الفنان تامر عبد المنعم، وتعرض الأفلام يوميا بدءا من 10 صباحا، حتى 12 منتصف الليل، بسعر مخفض وموحد للتذكرة 40 جنيها، ويستمر العرض يومي الجمعة والسبت والعطلات الرسمية.

فيلم ريستارت 

و"ريستارت" بطولة تامر حسني، هنا الزاهد، ميمي جمال، باسم سمرة، محمد ثروت، وعصام السقا، ومن إخراج سارة وفيق.

وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي كوميدي، حول فني صيانة هواتف، يطمح للزواج من فتاة مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن ضيق الحال يقف عائقا أمامهما، فيقرران التعاون مع عائلتهما لخوض مغامرة نحو الشهرة عبر الإنترنت.

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ريستارت تامر حسني هنا الزاهد ميمي جمال باسم سمرة محمد ثروت وعصام السقا

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