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اقتصاد

أسعار الخضار اليوم، انخفاض الطماطم والبصل والليمون في سوق العبور

أسعار الخضار اليوم،
أسعار الخضار اليوم، فيتو

أسعار الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الأحد الموافق 1 يونيو 2025.

أسعار الخضار اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الأحد الموافق 1 يونيو 2025، في السطور الآتية:

أسعار الخضار 
أسعار الخضار 

سعر الخضار اليوم الأحد

  • تراوح  سعر الطماطم بين 3.5 جنيه إلى 7.5 جنيه للكيلو، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 3 جنيهات إلى 6.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 5 جنيهات إلى 7.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق.

سعر كيلو البصل

  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 5 جنيهات إلى 7.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 6 جنيهات إلى 11 جنيها، بانخفاض  جنيه عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 3 إلى 5 جنيهات.
أسعار الخضار 
أسعار الخضار 

سعر الخضار اليوم

  • تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 5 إلى 10 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 5 جنيهات إلى 8 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

سعر الفلفل الرومي

  • تراوح سعر كيلو فلفل رومي من 4 جنيهات إلى 11 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو الفلفل حامي من 4 إلى 8 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 20 إلى 35 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.
أسعار الخضار 
أسعار الخضار 

سعر الملوخية

  1. تراوح سعر كيلو الملوخية من 4 إلى 7 جنيهات.
  2. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 3 إلى 12 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

سعر الخيار 

  1. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 3 إلى 12 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  2. تراوح سعر البامية من 25 إلى 40 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.
أسعار الخضار 
أسعار الخضار 

أسعار الخضار

  1. تراوح سعر كيلو الثوم من 30 إلى 50 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.
  2. وتراوح سعر ورق العنب من 25 إلى 55 جنيهًا للكيلو.
  3. تراوح سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو البطاطا من 3.5 جنيه إلى 9.5 جنيه.

سعر الليمون

  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 20 جنيهًا إلى 55 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 15 جنيهًا إلى 25 جنيهًا.

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