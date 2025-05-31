أسعار الخضار اليوم، ارتفاع البامية والخيار والفلفل

أسعار الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم السبت الموافق 31 مايو 2025.

أسعار الخضار اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم السبت الموافق 31 مايو 2025، في السطور الآتية:

أسعار الخضار

سعر الخضار اليوم السبت

تراوح سعر الطماطم بين 5 جنيهات إلى 8 جنيهات للكيلو.

بين 5 جنيهات إلى 8 جنيهات للكيلو. تراوح سعر كيلو البطاطس بين 3 جنيهات إلى 6.5 جنيه.

بين 3 جنيهات إلى 6.5 جنيه. تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 5.5 جنيه إلى 8 جنيهات.

سعر كيلو البصل

تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 5.5 جنيه إلى 8 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الكوسة من 6 جنيهات إلى 12 جنيها.

تراوح سعر جزر بدون عروش من 3 إلى 5 جنيهات.

أسعار الخضار

سعر الخضار اليوم

تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 3 إلى 9 جنيهات.

تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 4 جنيهات إلى 9 جنيهات، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق.

سعر الفلفل الرومي

تراوح سعر كيلو فلفل رومي من 6 جنيهات إلى 11 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو الفلفل حامي من 3 إلى 8 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 20 إلى 30 جنيهًا.

أسعار الخضار

سعر الملوخية

تراوح سعر كيلو الملوخية من 4 إلى 7 جنيهات. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 5 إلى 11 جنيها، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.

سعر الخيار

تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 5 إلى 11 جنيها، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق. تراوح سعر البامية من 25 إلى 45 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.

أسعار الخضار

أسعار الخضار

تراوح سعر كيلو الثوم من 30 إلى 45 جنيهًا. وتراوح سعر ورق العنب من 25 إلى 55 جنيهًا للكيلو. تراوح سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا. تراوح سعر كيلو البطاطا من 3.5 جنيه إلى 9.5 جنيه.

سعر الليمون

تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 20 جنيهًا إلى 60 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 15 جنيهًا إلى 25 جنيهًا.

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