أسعار الخضار اليوم، ارتفاع يضرب 9 أصناف بينها الثوم والبامية والخيار

أسعار الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الجمعة الموافق 30 مايو 2025.

أسعار الخضار اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة الموافق 30 مايو 2025، في السطور الآتية:

أسعار الخضار

سعر الخضار اليوم الجمعة

تراوح سعر الطماطم بين 5 جنيهات إلى 8 جنيهات للكيلو.

بين 5 جنيهات إلى 8 جنيهات للكيلو. تراوح سعر كيلو البطاطس بين 2.5 جنيه إلى 6.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا عن سعرها السابق.

بين 2.5 جنيه إلى 6.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا عن سعرها السابق. تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 5 جنيهات إلى 8 جنيهات، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق.

سعر كيلو البصل

تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 5 جنيهات إلى 8 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الكوسة من 6 جنيهات إلى 12 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق.

تراوح سعر جزر بدون عروش من 3 إلى 5 جنيهات.

أسعار الخضار

سعر الخضار اليوم

تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 4 إلى 9 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق.

تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 3.5 جنيه إلى 8.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق.



سعر الفلفل الرومي

تراوح سعر كيلو فلفل رومي من 6 جنيهات إلى 10 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو الفلفل حامي من 3 إلى 7 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 20 إلى 30 جنيهًا.

أسعار الخضار

سعر الملوخية

تراوح سعر كيلو الملوخية من 3 إلى 7 جنيهات. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 5 إلى 9 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

سعر الخيار

تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 5 إلى 9 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق. تراوح سعر البامية من 25 إلى 40 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.

أسعار الخضار

أسعار الخضار

تراوح سعر كيلو الثوم من 30 إلى 45 جنيهًا. وتراوح سعر ورق العنب من 30 إلى 55 جنيهًا للكيلو. تراوح سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا. تراوح سعر كيلو البطاطا من 3.5 جنيه إلى 9.5 جنيه.

سعر الليمون

تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 20 جنيهًا إلى 60 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 15 جنيهًا إلى 25 جنيهًا.

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