أول تعليق من ميشيل يانكون بعد رحيله عن الأهلي

أكد ميشيل يانكون مدرب حراس الأهلي السابق رضائه التام عن رحلته مع النادي الأهلي.

‏وقال يانكون عبر فيس بوك: ٦ سنين كانوا أكتر من مجرد شغل… كانت رحلة حب وانتماء ونجاحات مع نادي عمري ما هنساه.

‏كل لحظة قضيتها في التتش، وكل مباراة، وكل دمعة فرح بعد بطولة هتفضل محفورة في قلبي.

‏فخور إني كنت جزء من الفريق اللي قدر يحقق ١٩ بطولة مع الأهلي.

‏اشتغلت مع حراس عظام، أخواتي قبل ما يكونوا لعيبة. فخور بكل لحظة قضيناها سوا.

‏لكن أكتر حاجة عمري ما هنسى حبها… جمهور الأهلي.

‏أنتم القلب الحقيقي للنادي. أنتم الروح. أنتم اللي بتدوا المعنى لكل لحظة عشتها هنا.

‏وقعت في حب مصر والمصريين من أول لحظة وهفضل شايل الحب ده في قلبي دايمًا.. ‏مصر أم الدنيا

‏شكرًا من قلبي لكل شخص دعمني وحبنى أنا واحد منكم وهفضل دايمًا واحد منكم.

وأعلن محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي، عن تعاقد النادي مع الإسباني خوسيه ريبيرو مديرًا فنيًّا للفريق الأول لكرة القدم لمدة عامين، والطاقم المساعد له.

ويضم الجهاز الفني للأهلي بقيادة ريبيرو كلًّا من:

• كارلوس نودار (مدربًا مساعدًا).

• ميجيل بيبيير (معدًّا بدنيًّا).

• خوان خوسيه (مدرب حراس).

• سيباستيان بودسيادلي (محلل أداء).

بالإضافة إلى استمرار عماد النحاس مدربًا عامًّا للفريق.

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