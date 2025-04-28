معلول مودعا سامي قمصان: كانت سنين جميلة مع بعض

حرص التونسي علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على وداع سامي قمصان مدرب القلعة الحمراء السابق بعد رحيله عن تدريب الفريق عقب الخروج من دوري أبطال إفريقيا على يد صن داونز.

ونشر معلول صورة له رفقة سامي قمصان عبر ستوري انستجرام وكتب عليها: “بالتوفيق يا كابتن وإن شاء الله ربنا يوفقك في خطوتك اللي جاية، كانت سنين جميلة مع بعض”.

قال مصدر داخل النادي الأهلي إن عماد النحاس المدير الفني المؤقت للقلعة الحمراء يدرس الدفع بـ أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلي التشكيل الأساسي لمباراة بتروجيت المقرر لها في بطولة الدوري الممتاز.

وكان الدولي المغربي غاب عن التشكيل الأساسي خلال آخر مواجهتين للأحمر أمام فريق صن داونز في مواجهات الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة بتروجيت الأربعاء المقبل ضمن منافسات الدوري الممتاز.

ويواجه فريق النادي الأهلي نظيره بتروجيت في بطولة الدوري الممتاز يوم الأربعاء الموافق 30 أبريل ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل في تمام الساعة الثامنة مساء، وتبث المباراة عبر قنوات أون سبورت، الناقل الحصري لبطولة الدوري.

وتعد هذه المباراة هي الاختبار الأول للمدير الفني المؤقت، عماد النحاس، بعدما قررت إدارة النادي الأهلي تعيينه مديرا فنيا مؤقتا بدلا من مارسيل كولر، بعد الخروج الأفريقى على يد صن داونز.

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