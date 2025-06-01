الأحد 01 يونيو 2025
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حوادث

إجراء جديد في واقعة إصابة طالبة سقطت من الطابق الثالث بكلية البنات

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو

أمرت نيابة مدينة نصر باستدعاء الشهود في واقعة سقوط طالبة من الطابق الثالث داخل كلية البنات مما أسفر عن إصابتها بكسور متفرقة لسماع أقوالهم حول الواقعة. 

وتبين من الحالة الصحية للطالبة أنها تعاني من مرض نقص الحديد وفقر الدم والأنيميا الأمر الذي أصابها بدوار فسقطت.


وكانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا يفيد بسقوط طالبة من الطابق الثالث بكلية البنات مما أسفر عن إصابتها بكسور وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة

وبالفحص تبين العثور على فتاة أصيبت عقب سقوطها من الطابق الثالث، بعد أدائها الامتحان بعد أن اختل توازنها ولا توجد شبهة جنائية.

تم نقل الطالبة إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

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نيابة مدينة نصر كلية البنات غرفة عمليات النجدة

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