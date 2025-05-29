الخميس 29 مايو 2025
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عقارات

ائتلاف ملاك العقارات يكشف مفتاح نجاح قانون الإيجار القديم

الإيجار القديم، فيتو
الإيجار القديم، فيتو

أكد مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، أن النجاح الحقيقي لمشروع قانون الإيجار القديم يتوقف على الشفافية والانفتاح على الحوار المجتمعي الشامل، مشددًا على أن القانون لن يحقق أهدافه إلا إذا شاركت فيه جميع الأطراف المعنية من ملاك ومستأجرين وجهات حكومية.


قانون متوازن يخدم الجميع

وأوضح عبد الرحمن، خلال مداخلته ببرنامج "خط أحمر" على قناة "الحدث اليوم"، أن ملاك العقارات القديمة ليسوا ضد التعديل، بل يدعمونه ما دام يخدم الصالح العام، ويحمي في الوقت ذاته حقوق الملاك والمستأجرين دون انحياز لطرف على حساب الآخر.

 

طرح التفاصيل يعزز المشاركة ويزيل المخاوف

وأشار رئيس الائتلاف إلى أن الشفافية في عرض تفاصيل مشروع القانون وأهدافه تُمكّن الجميع من الفهم والمشاركة، مما يُسهم في تخفيف التوتر وتجاوز العقبات التي قد تُعرقل التنفيذ، مطالبًا بأن تكون العملية التشريعية مفتوحة وواضحة للجمهور.


هدف مشترك: استقرار اقتصادي واجتماعي

واختتم عبد الرحمن حديثه بالتأكيد على أن استمرار الحوار والتواصل الفعال مع الجهات المعنية هو الضمانة الأهم لإنجاح هذا التشريع، مشيرًا إلى أن الجميع – سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين – يعملون من منطلق وطني مشترك لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي المنشود.

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