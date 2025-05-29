الإسكان تبحث التعاون مع مستثمري السويس الجديدة

عقدت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، صباح اليوم اجتماعًا موسعًا مع مستثمري الحي الصناعي، بمقر الجهاز، بحضور ممثل هيئة التنمية الصناعية وعدد من قيادات الجهاز.



استهلت المهندسة مخلوف الاجتماع بعرض شامل لما تم إنجازه لخدمة القطاع الصناعي بالمدينة، من مشروعات تطوير البنية التحتية، مثل: رفع كفاءة الخطوط الناقلة للمياه، وتنفيذ أعمال تأهيل ورفع كفاءة الطرق، زراعة أكثر من 3500 شجرة جديدة ضمن خطة التشجير والتجميل بالحي الصناعي، وطرح أعمال تشغيل وصيانة شبكات الانارة والنظافة لتغطية احتياجات المنطقة الصناعية.



وأكدت رئيس الجهاز أن الجهاز لا يدخر جهدًا في تلبية مطالب المستثمرين،

كما استعرضت الفرص السكنية المطروحة مؤخرًا للمواطنين والعاملين بالمدينة، وعلى رأسها وحدات المرحلة الأولى من الإسكان الحر، والتي تم تمديد التقديم بها حتى 15 يونيو 2025، بالإضافة إلى مشروع “ديارنا” السكني الذي يوفر وحدات بمستوى أعلى من الرفاهية.

وخلال اللقاء، استمعت المهندسة أسماء مخلوف باهتمام إلى أبرز التحديات التي طرحها المستثمرون، وفي مقدمتها مشكلة التلوث الناتج عن بعض الأنشطة الصناعية والمحاجر، حيث وجهت سيادتها ممثل التنمية الصناعية بتسجيل هذه المشكلة واتخاذ الاجراءات اللازمة لحلها، مشددة على أهمية تواجد ممثلين دائمين للتنمية الصناعية بالحي الصناعي بمدينة السويس الجديدة لتسهيل الإجراءات والتواصل مع المستثمرين داخل المدينة.

وفي ختام الاجتماع، دعت رئيس الجهاز جميع المستثمرين إلى زيارة المرحلة الأولى من مدينة السويس الجديدة للتعرف عن قرب على معالمها، والموقع الاستراتيجي الذي يجعل منها أحد أهم محاور التنمية في شرق القناة.

وقالت في كلمتها الختامية “المشاركة الفعالة، ومناقشة المشكلات على أرض الواقع، وطرح الحلول المشتركة هي أساس نجاح الاستثمار ودعائم التنمية المستدامة بمدينة السويس الجديدة.”

عقد الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للشئون الفنية، اجتماعًا لمناقشة استعداد وزارة الإسكان لإطلاق الاستراتيجية المصرية الطموحة للمدن الذكية الجديدة، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ووزارة التنمية المحلية ومع شركاء التنمية الدوليين: أمانة الدولة للشئون الاقتصادية السويسرية SECO ومجموعة البنك الدولي، ومع العديد من الخبراء والاستشاريين مُمثلةً بذلك نقطة تحول في مسيرة التنمية الحضرية (المرحلة الاولي – المدن الجديدة).

وأوضح الدكتور عبدالخالق إبراهيم، أن هذه الاستراتيجية الشاملة صُممت لمواجهة تحديات التوسع الحضري السريع، واستيعاب النمو السكاني، وتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين من خلال إيجاد حلول ابتكارية ذكية في المدن الجديدة المصرية من أجل تحول المدن الجديدة القائمة إلى مدن ذكية حتي تتمكن المدن الجديدة من خلق حلول للتحديات التي تواجهها مثل الحفاظ علي الطاقة وتوفير وخلق موارد جديدة بتعظيم استغلال الأصول بالمدن الجديدة، في اطار تحقيق مسار يستهدف رفع مستوي جودة الحياة بالمدن الجديدة، وهناك توجيهات من المهندس شريف الشربينى، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالعمل على إطلاقها.

وأضاف: ترتكز الاستراتيجية على 7 قطاعات تنموية رئيسية مترابطة، تُمثل مجالات رئيسية للتحول الذكي: الخدمات الحضرية والإسكان والمجتمعية؛ والمرافق الحضرية؛ والتنقل الذكي؛ والاقتصاد الذكي؛ والبيئة؛ والممكنات المؤسسية والحوكمة الإلكترونية الذكية؛ والرقمنة/البيانات والتقنيات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأشار مساعد وزير الإسكان إلى طرح تطبيقات أنظمة مراقبة ذكية لجودة المياه وشبكات الكهرباء، وتشجيع النقل غير الآلي والإدارة الذكية لحركة المرور، وإنشاء منصات رقمية متطورة لتحسين الخدمات العامة. علاوة على ذلك، ستحفز الاستراتيجية استثمار القطاع الخاص في الاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتطوير أطر سياسات متخصصة للبحث والتطوير، وتطبيق أنظمة ذكية لإدارة النفايات لتعزيز الاستدامة والكفاءة في جميع المدن الجديدة. وتهدف هذه التدخلات الموجهة إلى تحويل البيئات الحضرية إلى مراكز مرنة ومزدهرة اقتصاديًا وشاملة، بالاستفادة من المعرفة والابتكار والقدرات الرقمية لتحسين الحياة اليومية.

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