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ثقافة وفنون

موعد بدء عرض مسلسل فندق الأحلام على قناة MBC4

فندق الأحلام، فيتو
فندق الأحلام، فيتو

يعد مسلسل فندق الأحلام من أحدث الأعمال التركية التي تحظى باهتمام قطاع كبير من الجمهور في الوطن العربي، وهو عمل انطلق عرضه مؤخرًا على منصة شاهد الرقمية وسينطلق عرضه قريبًا عبر قناة MBC4.

موعد بدء عرض مسلسل فندق الأحلام على MBC4

ومن المقرر انطلاق عرض مسلسل فندق الأحلام على قناة MBC4 ابتداءًا من يوم الأحد الموافق 6 يونيو ومن المقرر أن تعرض حلقات المسلسل من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

تفاصيل مسلسل فندق الأحلام 

تدور أحداث فندق الأحلام في فندق لوتيسيا الفاخر، حيث تطل على الجمهور قصة “نيلوفر” (التي تجسدها ديفريم أوزكان)، وهي فتاة فقدت والديها في سن مبكرة لكنها تحمل حلمًا كبيرًا بالعمل في الفندق الذي كان شاهدًا على قصة حب والديها. 

تواجه نيلوفر تحديات كبيرة داخل هذا العالم المعقد، خصوصًا مع سيطرة “سيفيل” (جوزده سيدا ألتونر)، الأخت غير الشقيقة لأحد ورثة الفندق، والتي تدير الفندق بصرامة وتحاول فرض نفوذها.  تتغير موازين الأحداث مع عودة كان (أولاش تونا أزتيبي)، الوريث الغائب الذي يحمل مشاعر مختلطة من الغضب والخذلان تجاه سيفيل، التي يحملها مسؤولية فقدانه لإرثه. عودته تحمل رغبة في الانتقام، لكنه يجد نفسه في صراع داخلي بين قلبه وعقله، خاصة عندما يلتقي بنيلوفر.  

المسلسل بطولة عدد من أبرز النجوم الأتراك، منهم: ديفريم أوزكان في دور نيلوفر، أولاش تونا أزتيبي في دور كان، جوزدي سيدا ألتونر في دور سيفيل، ليفنت أولجن، وأونور بويوكتوبجو والمسلسل من إخراج يوسف بيرحسن، وكتابة السيناريو عائشة أونار كوتلو.  

مسلسل فندق الأحلام مستوحى من النسخة الكورية “ملك الأرض”، التي عُرضت في عام 2023 وحققت نجاحًا لافتًا، وكان من بطولة لي جونهو ويونا، وقد تم تكييف القصة لتتناسب مع البيئة والثقافة التركية، مع الحفاظ على روحها الأصلية.

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