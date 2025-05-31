السبت 31 مايو 2025
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حوادث

ضبط 3 أشخاص بتهمة إدارة مصنع غير مرخص لتعديل شكمانات السيارات بالقطامية

المتهمين، فيتو
المتهمين، فيتو

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على 3 أشخاص لقيامهم بإدارة مصنع بدون ترخيص لتعديل الشكمانات الخاصة بالسيارات لتضخيم الصوت فى منطقة القطامية.

 

مصنع لتعديل شكمانات السيارات لتضخيم الصوت بالقطامية


أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة قيام (3 أشخاص) بإدارة مصنع "بدون ترخيص"كائن بدائرة قسم شرطة القطامية  لتعديل الشكمانات الخاصة بالسيارات لتضخيم الصوت بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المصنع المُشار إليه، وتمكن رجال المباحث من ضبطهم وعُثر بداخل المصنع على (عدد من قطع وأجزاء وإكسسوارات متنوعة "لشكمانات السيارات المُعدلة" – الأدوات المستخدمة فى التصنيع).

 

وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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