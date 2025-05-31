مياه الأمطار تغرق شوارع المحلة وسمنود.. ومحافظة الغربية ترفع حالة الطوارئ(فيديو)

شهدت مدينتا المحلة الكبرى وسمنود بمحافظة الغربية مساء اليوم، موجة أمطار غزيرة حولت الشوارع إلى ما يشبه البحيرات، وتسببت في غرق العديد من المناطق المنخفضة والطرق السريعة، ما أعاق حركة السير وأثار مخاوف المواطنين من استمرار سوء الأحوال الجوية.

وعلى الفور، أصدر اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، توجيهاته العاجلة بنشر سيارات ومعدات كسح مياه الأمطار في كافة المناطق المتضررة، مؤكدًا على ضرورة استمرار جهود الوحدات المحلية في التعامل السريع مع تراكمات المياه، ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية التي تضرب المحافظة لليوم الثالث على التوالي.

كما وجه محافظ الغربية برفع درجة الاستعداد القصوى في جميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة، تنفيذًا لتكليفات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والتي شددت على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاستباقية لمواجهة تقلبات الطقس، والتي تشمل رياحًا محملة بالرمال والأتربة وأمطارًا متفاوتة الشدة وفقًا لتقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأكد اللواء الجندي أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع غرف العمليات في الوحدات المحلية، وكذلك غرفة عمليات مجلس الوزراء، لمتابعة تطورات الحالة الجوية، ورصد أي تأثيرات والتعامل معها ميدانيًا عبر فرق التدخل السريع.

وشدد المحافظ على ضرورة رفع نواتج مياه الأمطار أولًا بأول لضمان السيولة المرورية ومنع تراكم المياه في المحاور الحيوية، مع الدفع بسيارات الشفط إلى النقاط المتضررة فورًا، والاستجابة الفورية للبلاغات التي ترد من المواطنين.

كما تم التشديد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتواجد الميداني المستمر، ومراجعة كفاءة بالوعات تصريف مياه الأمطار، وفحص أعمدة الإنارة واللافتات المعدنية لضمان الأمان العام، بالإضافة إلى التنسيق الكامل مع شركتي المياه والكهرباء لمواجهة أي أعطال محتملة.

وفي ختام تصريحاته، ناشد محافظ الغربية المواطنين بضرورة توخي الحذر وتقليل التحركات غير الضرورية خلال فترات تساقط الأمطار، والابتعاد عن مصادر الكهرباء والأشجار واللافتات المعدنية، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية في حالة استنفار تام حتى استقرار الأحوال الجوية.



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