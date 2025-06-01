أسعار الذهب اليوم الأحد 1 - 6 - 2025

تنشر بوابة فيتو أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر وفق آخر تحديث لها في الأسواق المحلية وسط توقعات بارتفاع الأسعار العالمية خلال النصف الثانى من العام الجاري 2025.

وسادت الكثير من التوقعات أن يرتفع سعر المعدن الأصفر فى البورصة العالمية مسجلا 4000 دولار تقريبا مما يدعم السعر المحلي في الأسواق.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5257 جنيهًا “بيع”، 5228 جنيهًا “شراء”.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4600 جنيه “بيع”، 4575 جنيها “شراء”.

سعر جرام الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 3942 جنيهًا “بيع”، 3921 جنيهًا “شراء”.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب حوالي 36800 جنيه “بيع”، 36600 جنيه “شراء.

توقعات بوصول الذهب إلى 4000 دولار

وتوقع فرانسيسكو بلانش، رئيس أبحاث السلع العالمية في بنك أوف أمريكا، أن السعر العالمى للذهب قد يتجاوز 4000 دولار للأونصة ربما في النصف الثاني من العام أو في عام 2026.

بينما توقع سيتى بنك أحد أكبر المصارف العالمية، أن يتداول الذهب ضمن نطاق يتراوح بين 3100 و3500 دولار للأونصة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وأن حيازات الأسر من الذهب وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ 50 عامًا.

وكشف "سيتي بنك"، أنه من المتوقع محافظة أسعار الذهب على استقرارها عند مستوياتها الحالية خلال النصف الثاني من 2025، واعتبر أن احتمالية تعافي النمو الاقتصادي وتراجع المخاطر المرتبطة بالأسواق المالية قد يشكلان عامل ضغط على أسعار الذهب على المدى الطويل.

الذهب يختتم الأسبوع على خسارة مع ارتفاع الدولار

تراجعت أسعار الذهب، في ختام تعاملات الأسبوع، الجمعة الماضية، وسط ارتفاع للدولار، وتكبدت خسائر أسبوعية، مع تقييم الأسواق للتطورات المرتبطة بالرسوم الجمركية، في حين عزز تقرير عن تراجع التضخم الآمال بخفض أسعار الفائدة الأمريكية.

هذا وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1% إلى 3285.64 دولار للأونصة، ليسجل خسائر أسبوعية تقارب 1.6%.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9% لتسجل 3315.40 دولار عند التسوية.

في المقابل، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2%، الأمر الذي جعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى، مما زاد من الضغوط على الأسعار.

وبذلك سجّل الذهب خسارة أسبوعية بنحو 2% مع تعافي الدولار.

المعادن النفيسة الأخرى تحت الضغط

وبالنسبة للمعادن الأخرى، فقد تراجعت الفضة بنسبة 0.7% إلى 30.1 دولار للأونصة، وهبط البلاتين بـ 0.6% إلى 976.33 دولار، وانخفض البلاديوم حوالي 3% إلى 1050.05 دولار للأونصة.

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