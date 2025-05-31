المصري يستغني رسميا عن مدافعه محمد دبش

وجه النادي المصري الشكر لقلب دفاعه اللاعب محمد دبش وذلك بعد ثلاثة مواسم قضاها اللاعب مع النسور الخضر.

وعبر حسابات النادي المصري على مواقع التواصل الاجتماعي، وجه النادي رسالة للاعب تقول: (شكرًا محمد دبش على عطائك مع النسور الخضراء خلال الأعوام الماضية، بالتوفيق لك دائمًا).

دبش يودع المصري

كان اللاعب قد نشر رسالة عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي تقول:

بسم الله الرحمن الرحيم

قال الله تعالى: "وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون".

صدق الله العظيم

بعد ٣ سنوات قضيتهم داخل النادي المصري، حان وقت الرحيل بكل حب وتقدير واحترام ويشهد الله أني بذلت قصارى جهدي لخدمة هذا الكيان لرجوعه لمكانته الطبيعية والمنافسة على الألقاب لكن "ليس بالأمكان أفضل مما كان"

موسمي الأول: مركز خامس في الدوري

موسمي الثاني: مركز رابع (مشاركة أفريقية)

موسمي الثالث: مركز رابع (مشاركة أفريقية).

وتابع اللاعب أتوجه بالشكر لكل من:

مجلس إدارة النادي برئاسة: كامل أبوعلي

كابتن ( إيهاب جلال) رحمة الله عليه وجهازه المعاون

كابتن (علي ماهر) وجهازه المعاون

دكتور (ميمي عبدالرازق) وجهازه المعاون

وأضاف: "الشكر موصول لجمهور النادي المصري المخلصين، وزملائي اللاعبين، والأجهزه الطبيه، والأجهزة الإدارية، وأخواتي مسؤولي المهمات داخل النادي المصري وفي الختام أدعوا الله أن يرزقني التوفيق في خطوتي القادمة )

الجدير بالذكر أن اللاعب محمد دبش والبالغ من العمر 34 عامًأ كان انضم للمصري مطلع موسم 2023/2022، وسبق له اللعب لصفوف أندية بتروجيت ومصر للمقاصة والبنك الأهلي.

المصري يوجه الشكر لنجمه التونسي فخر الدين بن يوسف

عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وجه النادي المصري الشكر لنجمه التونسي فخر الدين بن يوسف وذلك بعد انتهاء مشواره الذي امتد مع النسور الخضر لموسمين.



ووجه النادي المصري لبن يوسف رسالة تقول ( رحلتك مع النسور الخضر كانت مليئة بالتألق والإبداع ، شكرًا روچ على كل الذكريات الرائعة ).

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