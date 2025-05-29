إعلام إسرائيلي: صبر مبعوث ترامب على تل أبيب بدأ ينفد

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول قوله: إن صبر المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ويتكوف على إسرائيل بدأ ينفد.

صبر مبعوث ترامب على تل أبيب بدأ ينفد

وأضاف المسؤول في حديثه لوسائل إعلام إسرائيلية، أن اجتماع واشنطن الأخير بين ويتكوف وديرمر بشأن المحتجزين وإيران كان متوترا.

في حين كشفت وثيقة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف لوقف حرب غزة أن مصر وقطر وأمريكا ستضمن استمرار وقف النار لمدة 60 يوما، ولأي تمديد محتمل لوقف إطلاق النار، بحسب وسائل إعلام فلسطينية.

كما تضمنت الوثيقة "تسليم الأسرى سيتم دون مظاهر أو احتفالات علنية وسيتم توزيع المساعدات بواسطة الأمم المتحدة والهلال الأحمر".

أكدت الوثيقة "ترامب جاد بشأن التزام الأطراف باتفاق غزة وسيعلن عنه شخصيا، وأن مبعوث ترامب الخاص سيستكمل تفاصيل الاتفاق ويتولى رئاسة المفاوضات".

وبحسب الوثيقة " حماس ستقدم فى اليوم العاشر معلومات كاملة عن كافة الأسرى المتبقين، وفى اليوم الأول من الهدنة تبدأ مفاوضات بشأن ترتيبات وقف دائم للنار".

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