أهل شاب سقط من أعلى عقار بالمرج: كان مريض وخرج يشم هوا

صرحت نيابة المرج بدفن جثة شاب لقي مصرعه إثر سقوطه من الطابق الخامس لعقار سكنى فى منطقة المرج، بعد اختلال توازنه وسقوطه من شرفة منزله عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

واستمعت النيابة إلى أقوال أهل المتوفى الذين قالوا إن ابنهم كان يمر بأزمة صحية وخرج إلى الشرفة "لشم الهواء“ وأثناء ذلك نظر إلى أسفل فاختل توازنه وسقط وعندما نزلوا إليه وجدوه غارقا في دمائه.

واضاف أهل المتوفى أنه غافلهم وخرج إلى الشرفة دون علمهم حيث حذروه مرارا وتكرارا بعدم الخروج إلى الشرفة خوفا عليه.

العثور على جثة شاب أسفل عقار بالمرج

وكانت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شاب أسفل عقار سكني بشارع اللوادر بدائرة قسم شرطة المرج وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب مصاب بكسور ونزيف داخلى، إثر سقوطه من علو، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتشير التحريات الأولية إلى اختلال توازن الضحية حال توقفه بشرفة منزل، وتجرى مباحث القسم تحريات مكثفة لكشف ملابسات الحادث.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.