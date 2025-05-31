إعلام عبري: نتنياهو أعرب عن خيبة أمله في ديرمر

نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية عن مسؤولين حكوميين قولهم: إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انتقد مؤخرا صديقه رون ديرمر، وزير الشئون الاستراتيجية الإسرائيلي ومسؤول ملف التفاوض، وذلك لعدم توقعه لتغيير موقف واشنطن تجاه إسرائيل.

وأضاف المسؤولون، أن نتنياهو أعرب عن خيبة أمله من صديقه المقرب ديرمر خلال مناقشات داخلية، حيث يعتقد بخطأ ديرمر بتقييم سياسة واشنطن تجاه إسرائيل وموقفها من الحرب.

وأكدت الصحيفة العبرية، أن ديرمر كان واثقا من أن واشنطن لن تقف ضد إسرائيل، لكنها في الواقع وقفت ضدها وما زال يعتقد أن العداء مع واشنطن لن يتطور مع أن الواقع مختلف.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم السبت: إن المبعوث ستيف ويتكوف والرئيس دونالد ترامب يركزان على وقف المذبحة في غزة.



ترامب وويتكوف يركزان على وقف المذبحة في غزة

وأضافت الخارجية الأمريكية: نحتاج إلى إيصال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة والعالم يراقب ويفهم مدى تقلب الوضع في غزة.

وزعمت الخارجية الأمريكية: أن السبب الوحيد لاستمرار المذبحة في غزة هو عدم إلقاء حماس سلاحها، وموقف ترامب وروبيو أن حماس لا يمكن أن تستمر في الوجود.

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