ضبط سائق أتوبيس للسير عكس الاتجاه بمدينة نصر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط قائد أتوبيس لقيامه بالسير عكس الاتجاه بمدينة نصر معرضًا حياته والمواطنين للخطر.

سائق أتوبيس يسير عكس الإتجاه بمدينة نصر

رصدت مديرية أمن القاهرة تداول منشور بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد "أتوبيس" بالسير عكس الاتجاه بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بالقاهرة، معرضًا حياته والمواطنين للخطر.

بالفحص تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط "الأتوبيس" وقائده (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال الأتوبيس وقائده.



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