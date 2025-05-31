السبت 31 مايو 2025
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أخبار مصر

طلاب مدارس الحسام يقدمون عرضا فنيا يكشف جرائم الاحتلال ويرفض التهجير (فيديو وصور)

طلاب مدارس الحسام
طلاب مدارس الحسام يقدمون عرضا فنيا يكشف جرائم الاحتلال
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قدم طلاب الصفوف الأولى بمدارس الحسام المتكاملة عرضًا عن القضية الفلسطينية، عبروا خلاله عن حجم المأساة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني. وحاز العرض تفاعل الحضور بحفل ختام الأنشطة.

 

طلاب مدارس الحسام يدعمون القضية الفلسطينية بعرض فني يكشف جرائم العدوان ويرفض التهجير

وقدم الطلاب عرضًا بالزي الفلسطيني، وعبروا خلاله عن رفض الأجيال الصغيرة لما يحدث على الأراضي الفلسطينية، ولكل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من ظلم.

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مدارس الحسام المتكاملة

ويأتي ذلك تأكيدًا على أن القضية الفلسطينية هي قضية كل مصري وعربي، وإدراكًا من إدارة مدارس الحسام المتكاملة التابعة لإدارة الهرم التعليمية بضرورة تعليم الأجيال الصغيرة بأهمية القضية الفلسطينية، وبناء وعي الأجيال الصغيرة.

 

طلاب KG2 يبهرون الحضور في احتفال مدارس الحسام المتكاملة

مدارس الحسام المتكاملة تنظم اليوم حفلا مميزا لختام الأنشطة الطلابية

وأكد الدكتور المندوه الحسيني رئيس مجلس إدارة مدارس الحسام المتكاملة، على هامش الحفل، أن القضية الفلسطينية هي قضية الأمة، وأن المدارس عليها أن تربي الأطفال على معرفة حقيقة ما يجري، مؤكدًا دعمه الكامل للموقف المصري الرافض لأي محاولة لتهجير الفلسطيين، مشيدًا بالجهود التي يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم القضية الفلسطينية.

وأوضح أنه لابد من بناء وعي الأجيال القادمة بما يجري، وتعريفهم بحجم ما تبذله مصر حكومة وشعبًا في سبيل دعم الفلسطينيين.

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