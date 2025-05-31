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مدارس الحسام المتكاملة تنظم اليوم حفلا مميزا لختام الأنشطة الطلابية

مدارس الحسام المتكاملة
مدارس الحسام المتكاملة
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تستعد مدارس الحسام المتكاملة للغات، التابعة لإدارة الهرم التعليمية بمحافظة الجيزة، لتنظيم حفل مميز لختام الأنشطة الطلابية للعام الدراسي الحالي، وذلك اليوم السبت، على مسرح المدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر.

مدارس الحسام المتكاملة تنظم حفلا مميزا لختام الأنشطة

 يُعد هذا الحفل تتويجًا لجهود الطلاب والمعلمين طوال العام الدراسي، حيث سيشهد تقديم مجموعة متنوعة من العروض الفنية والثقافية والاستعراضية التي تعكس المهارات والمواهب التي تم تنميتها من خلال الأنشطة المدرسية.

مدارس الحسام المتكاملة

تولي مدارس الحسام المتكاملة أهمية كبيرة للأنشطة الطلابية، إدراكًا منها لدورها الحيوي في بناء شخصية الطالب وتنمية قدراته الإبداعية والاجتماعية.  وتُعتبر هذه الأنشطة جزءًا لا يتجزأ من العملية التعليمية، حيث تسهم في تعزيز القيم الإيجابية والانتماء الوطني لدى الطلاب.

تتميز مدارس الحسام المتكاملة بتاريخ حافل في مجال الأنشطة الطلابية، حيث نظمت العديد من الفعاليات المتميزة، منها عروض فنية على مسرح جامعة القاهرة وأوبريتات وطنية مثل "اللي بني مصر"، التي شارك فيها عدد كبير من الطلاب وأشاد بها الحضور  . كما نظمت المدرسة حفلات تخريج لمرحلة رياض الأطفال والصفوف الأولى، تضمنت عروضًا فنية واستعراضية متنوعة  .

ومن المتوقع أن يشهد حفل هذا العام حضور عدد من قيادات وزارة التربية والتعليم، وأعضاء مجلس النواب، وأولياء الأمور، بالإضافة إلى شخصيات عامة من مختلف المجالات.  ويُعد هذا الحفل فرصة لتكريم الطلاب المتميزين والمعلمين الذين ساهموا في نجاح الأنشطة المدرسية.

يُذكر أن الدكتور المندوه الحسيني، رئيس مجلس إدارة مدارس الحسام المتكاملة، والنائب الدكتور حسام المندوه الحسيني، نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو لجنة التعليم بمجلس النواب، يحرصان على دعم وتطوير الأنشطة الطلابية، إيمانًا منهما بأهميتها في بناء جيل واعٍ ومبدع.

ويأتي تنظيم هذا الحفل في إطار حرص مدارس الحسام المتكاملة على تقديم تجربة تعليمية متكاملة تجمع بين التحصيل الأكاديمي وتنمية المهارات الشخصية والاجتماعية للطلاب، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 في تطوير التعليم وبناء الإنسان.

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