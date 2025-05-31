طلاب KG2 يبهرون الحضور في احتفال مدارس الحسام المتكاملة

نظّمت مدارس الحسام المتكاملة للغات والدولي حفلًا تربويًا متميزًا لختام الأنشطة التربوية.

وتضمن الحفل فقرة لتخريج أطفال مرحلة رياض الأطفال (KG) وسط أجواء احتفالية زاخرة بالفرح والإبداع، وذلك بحضور أولياء الأمور والهيئة الإدارية والتعليمية.

احتفال مدارس الحسام المتكاملة

استُهل الحفل بكلمة ترحيبية ألقتها الطالبتان هنا وزهرة، تلاها السلام الجمهوري وتلاوة عطرة من القرآن الكريم، لتُفتتح بعدها الكلمات الرسمية بكلمة ألقاها الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب وأمين صندوق نادي الزمالك، ونائب رئيس مجلس إدارة مدارس الحسام، والتي عبّر فيها عن فخره واعتزازه بجهود الكادر التعليمي وأداء الأطفال المميز، مؤكدًا حرص المدارس على ترسيخ القيم وتنمية المهارات منذ المراحل الأولى في التعليم.

عروض متنوعة من طلاب KG2

توالت فقرات الحفل بتقديم عروض متنوعة من طلاب KG2، شملت عرض الطيور، أغنية التخرج، وصورة جماعية استُعرض فيها إنجازات هذه المرحلة. ثم ألقى د. المندوه الحسيني رئيس مجلس إدارة مدارس الحسام كلمة أشار فيها إلى أهمية التعليم المبكر ودوره في بناء جيل واعٍ ومتميز.

كما تضمّن الحفل عرض فيديو للأنشطة الخاصة بمرحلة KG، إضافة إلى فقرة "رحلة المعرفة" التي تناولت استعراضات ثقافية مميزة عن عدة دول عربية منها: سوريا، تونس، السودان، الإمارات، لبنان، المغرب والسعودية، حيث شارك الأطفال بعروض تمثّل العادات والثقافات المختلفة، ما أضفى بُعدًا ثقافيًا وتربويًا رائعًا على المناسبة.

ولم تغب فلسطين عن المشهد، فقد خُصّصت فقرة مؤثرة لقضيتها، تضمنت عروضًا درامية وشعرية عبّرت عن الانتماء والهوية، أبرزها كلمة الطالبة زهرة المادانين التي قدمت رسالة وجدانية مؤثرة حول غزة، تلاها عرض بعنوان "لن نُهجَّر".

ويختُتم الحفل بعرض من وحي السيرة النبوية الشريفة من إعداد المعلم محمود سمير، ثم توالت فقرات فنية ودرامية منها عرض "مئاذن القاهرة"، "حب النبي يا محمد"، و"العربي يا محمد"، قبل أن تُسدل الستارة بكلمة شكر من د. المندوه الحسيني، مشيدًا بجهود الجميع في إنجاح الحفل.

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