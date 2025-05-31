وزير الإسكان يستعرض موقف تسليم وتشغيل المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة

اختتم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته اليوم السبت، بعقد اجتماع بمقر جهاز مدينة العلمين الجديدة، لاستعراض ومتابعة موقف تسليم وتشغيل مشروعات المدينة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة.

وفي مستهل الاجتماع، استعرض المهندس شريف الشربيني الموقف التنفيذي لمشروعات مدينة العلمين الجديدة، وموقف تنفيذ وتسليم الوحدات لحاجزيها بمشروعات (كمبوند مزارين ـ الحى اللاتيني – الأبراج الشاطئية "مرحلة أولى" – وموقف تنفيذ الأبراج الشاطئية "مرحلة ثانية" – عمارات الداون تاون – أبراج الداون تاون - سكن لكل المصريين - وغيرها).

كما تابع وزير الإسكان التجهيزات الخاصة بالفعاليات المتنوعة الجاري التحضير لها، والفعاليات الفنية المقرر أن تشهدها المدينة خلال فصل الصيف، والأماكن المقترحة لتلك الفعاليات بالمدينة، بجانب استعراض خطط تشغيل مختلف المشروعات الخدمية، وموقف بيع المحال والوحدات التجارية، موجها بتسليم الحاجزين وفقا للمواعيد المقررة.

وفي ختام الاجتماع، وجه الوزير بإعداد تقرير أسبوعي بموقف التسليمات الخاصة بالوحدات بكافة أنواعها بكل المشروعات بمدينة العلمين الجديدة، وتوحيد وتضافر كافة الجهود بين الجهات العاملة بالمشروعات للانتهاء من الأعمال في موعدها وبأعلى مستوى.

توجه الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان، اليوم السبت، إلى محافظة الإسكندرية، وذلك لمتابعة آثار ما خلفته العاصفة التي ضربت المحافظة في الساعات الأولى من صباح اليوم، وكذا هطول الأمطار الغزيرة على مختلف المناطق بالإسكندرية، ورافقه خلال الجولة، رئيس شركة الصرف الصحي ورئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية.

والتقي نائب وزير الإسكان المهندسة أميرة صلاح، نائب محافظ الإسكندرية، للاطمئنان على استعادة الأمور لطبيعتها في كامل المحافظة وتم التأكيد خلال الزيارة أن الوضع أصبح آمنا تماما وعودة الحياة الطبيعية في جميع المحاور والميادين وانتظام حركة المرور وانتظام خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

وتفقد نائب وزير الإسكان المناطق الأكثر تأثرا بالأحداث مثل نفق منطقة سيدي بشر، ومحطة رفع صرف صحي رقم ٤ وتم الاطمئنان علي عودة تشغيل المحطة بطريقة مستقرة وآمنة والعمل بكامل طاقتها، وتم التأكيد على استقرار الأوضاع وانتظام منظومة الصرف الصحي وكذلك منظومة ضخ مياه الشرب للمواطنين.

كما تم التأكيد على استمرار رفع حالة الاستعداد القصوى تحسبًا لأي تقلبات جوية أو تغيرات في الطقس قد تحدث، ومراجعة الحالة الفنية لجميع الروافع وجميع مكونات منظومة الصرف الصحى بالمحافظة والتأكد من الاستعدادات لمجابهة أي موجات طقس غير معتادة.

جدير بالذكر ان محافظة الإسكندرية، شهدت منذ الساعات الأولى، تساقط أمطار غزيرة وصلت شدتها لسيول علي مناطق شرق الاسكندرية.

وقد تولت الوحدة الرئيسية لإدارة الأزمات والكوارث الطبيعية بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التنسيق مع الجهات المعنية من أجل الحد من مخاطر الكوارث، وتم التنسيق والتعاون بين كافة الجهات ذات الصلة داخليًا وخارجيًا لتقديم الدعم اللازم، وعلي الفور انتشرت سيارات ومعدات وفرق عمل شركتي مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية في جميع أنحاء المحافظة للتعامل مع تجمعات المياه الناتجة عن الأمطار.

وأوضح نائب وزير الإسكان أن شركتى مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية قد تم التنسيق بينهما بالفعل للتعامل مع جميع تجمعات المياه فور حدوثها، وذلك بفضل التنسيق المستمر مع غرفة عمليات الطوارئ بالمحافظة ومع الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي، وعبر انتشار ما يقرب من ١٦٠ سيارة ومعدة تابعة للشركة بمختلف مناطق المحافظة.

كما أضاف نائب الوزير أن فرق العمل الميدانية بالشركات قد تعاملت بالفعل على مدار الساعة في النقاط الساخنة التي شهدت تجمعات مياه بخلاف الاستجابة للبلاغات الواردة من المواطنين على الخط الساخن، وذلك لضمان إنسيابية حركة المرور وتوفير بيئة آمنة للمواطنين

وأكد جاهزية محطات الشركة وعملها بكامل طاقتها الاستيعابية مشددا على استمرار إعلان حالة الطوارئ القصوى بالشركة حتي انتهاء حالة الاضطراب الجوي.

وخلال الزيارة، تفقد نائب الوزير تعامل المعدات مع تجمعات مياه الأمطار في النقاط الساخنة والميادين الحيوية بالمحافظة، مقدما الشكر لكافة الأطقم الفنية والعمال بشركتي مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية علي تواجدهم الإيجابي وتدخلهم السريع للسيطرة على الوضع والعمل على استعادة الأمور لطبيعتها في جميع المحاور المرورية والميادين بالمحافظة.

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