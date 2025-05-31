أبرزها الإعفاء من المصروفات، قرارات مهمة من الأعلى للجامعات بشأن طلاب مدارس المتفوقين

أكد الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي لـ وزارة التعليم العالي، أن المجلس الأعلى للجامعات قرر إعفاء خريجي مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) من قواعد التوزيع الجغرافي المعمول بها عند ترشيحهم إلى الكليات الجامعية من خلال التنسيق الإلكتروني.

إعفاء طلاب مدارس ستيم من المصروفات الدراسية بالبرامج العامة

وأكد عبد الغفار، أن المجلس قرر أيضا في اجتماعه الذي عقد اليوم، في رحاب جامعة المنوفية، إعفاء طلاب مدارس ستيم، من المصروفات الدراسية في البرامج العامة بالجامعات الحكومية ما عدا الفرقة الأولى، واستمرار تمتعهم بهذه الميزة في حالة حصولهم على تقدير جيد جدًا على الأقل (أو ما يعادله من معدل تراكمي وفقًا لما يقرره مجلس الجامعة) في نهاية كل فرقة دراسية خلال المرحلة الجامعية الأولى، مع تخصيص نسبة ثابتة من المنح الدراسية لخريجي مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) في البرامج الخاصة بالكليات المعنية، وهي (الطب – الصيدلة – طب الأسنان – الطب البيطري – الهندسة – العلوم – الحاسبات والمعلومات).

منحة لطالب واحد من مدارس ستيم في البرامج الخاصة بالجامعات الحكومية

وأشار المستشار الإعلامي لوزارة التعليم العالي، إلى أنه سيتم تحديد النسبة وفقًا للأعداد المرشحة لكل جامعة، على ألا يقل عدد المنح المخصصة لهذه الفئة عن (1) طالب في كل كلية من الكليات المعنية وتحدد بعد الفرقة الأولي، بالإضافة إلى استمرار تمتعهم بهذه المنحة في حالة حصولهم على تقدير جيد جدًا على الأقل (أو ما يعادله من معدل تراكمي وفقًا لما يقرره مجلس الجامعة) في نهاية كل فرقة دراسية خلال المرحلة الجامعية الأولى.

وأوضح عبد الغفار أنه سيستمر صدور شهادة رسمية من مكتب التنسيق لطلاب مدارس المتفوقين STEM بالمُعامل 1.25 للتقديم به في الجامعات الخاصة والأهلية والمنح، داخل وخارج مصر.

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