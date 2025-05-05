الإثنين 05 مايو 2025
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قسطرة قلبية ناجحة لطفلتين فلسطينيتين بمستشفيات جامعة المنوفية

قسطرة قلبية ناجحة
قسطرة قلبية ناجحة لطفلتين فلسطينيتين بمستشفيات جامعة المنوف

أكد عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بمحافظة المنوفية، أنه تم استقبال الطفلتين الفلسطينيتين وتقييمهما قبل أن يتم إجراء الجراحات لهما.

جامعة المنوفية تعلن تفاصيل إجراء قسطرة لطفلتين فلسطينيتين

وتابع:  خضعت الطفلة  الأولي "حور" لعملية توسيع صمام رئوي بالقسطرة البالونية والطفلة "ايلاف"  لعملية إغلاق وصلة شريانية عن طريق القسطرة التداخلية. 

وأوضح أنه تم علاج الحالتين الفلسطينيتين بنجاح تام، وتمت العمليات بالكامل مجانا، مشيرا إلي أن المستشفيات الجامعية تقدم كل سبل الدعم والرعاية الطبية للمرضى الفلسطينيين.

 

وقد أجريت القسطرة تحت إشراف الدكتور محمود سليمان، رئيس قسم القلب والأوعية الدموية، وبمشاركة الدكتورة رغدة غنيمي، أستاذ ورئيس قسم القلب بطب طنطا والدكتور محمود كامل، أستاذ القلب.

 

كما أجريت وبمشاركة الدكتورة سوزي لاشين مدرس القلب بطب المنوفية، وضم  طاقم التمريض والفنيين مس إيناس رمزى، عبد الستار يوسف، سعيد الحاجة، ومحمد نبيل، هند عباس، سمارا حسن.

تقديم الدعم للطفلتين


وأكد الدكتور أحمد القاصد  حرص جامعة  المنوفية على تقديم كافة أوجه الدعم المختلفة للأشقاء الفلسطينيين، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ووزارة التعليم العالي، برفع درجة الاستعداد وجاهزية المستشفيات الجامعية لاستقبال وتقديم الرعاية الصحية العاجلة لأبناء الشعب الفلسطيني.

كما وجه القاصد بتوفير كل سبل الدعم للأشقاء الفلسطينين الذين استقبلتهم المستشفيات الجامعية ويتلقون  العلاج بالأقسام العلاجية المختلفة وتقديم الرعاية  الصحية والعلاجية والاجتماعية اللازمة، حتى عودتهم سالمين، مثمنا دور القيادة السياسية والدولة المصرية والتزامها التاريخي في دعم الشعب الفلسطيني والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي يواجهها الشعب الشقيق.

 

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