الثلاثاء 14 يناير 2025
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أخبار مصر

أمين عام المجلس الأعلى للجامعات يلتقى أولياء أمور طلاب مدارس المتفوقين

المجلس الأعلى للجامعات،
المجلس الأعلى للجامعات، فيتو
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التقى الدكتور مصطفى رفعت – أمين عام المجلس الأعلى للجامعات – مجموعة من أولياء أمور طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا  (STEM) صباح اليوم بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات وذلك لبحث سبل تقديم الدعم وتذليل العقبات التى قد تواجه هؤلاء الطلاب.

أمين عام المجلس الأعلى للجامعات يلتقى مجموعة من أولياء أمور طلاب مدارس المتفوقين


وقد أعرب خلال اللقاء عن  نجاح نموذج مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا STEM، وحرصه على دعم المجلس الأعلى للجامعات لطلاب هذه المدارس من خلال دراسة زيادة أوجه التعاون المشتركة، وتوفير منح مجانية بالبرامج المميزة داخل الجامعات الحكومية المصرية، ودراسة إمكانية الإستفادة من المنصة القومية للاختبارات والمعامل الإلكترونية التابعة للمجلس الأعلى للجامعات.


وفى نهاية اللقاء قدم مجموعة من أولياء أمور طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا  (STEM) درعًا تكريميًا له للتعبير عن الشكر والتقدير على الجهد المبذول الذى يُقدم فى هذا الشأن، وترشيح سيادته كأفضل شخصية لعام 2024، متمنين مزيد من الدعم والتعاون المثمر.

 

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