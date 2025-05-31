بالأسماء، إصابة 11 شخصًا في تصادم ميكروباص وجرار زراعي بطريق كفر الزيات – قصر بغداد (صور)

أُصيب 11 شخصًا في حادث تصادم مروع وقع صباح اليوم بين سيارة ميكروباص وجرار زراعي على طريق كفر الزيات – قصر بغداد، بالقرب من قرية الطالبية التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية.

وكان اللواء مدير أمن الغربية تلقى إخطارًا من غرفة عمليات المرور يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق المذكور، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى كفر الزيات العام.

وأسفر الحادث عن إصابة 11 شخصًا بإصابات متفرقة، تنوعت بين كسور وجروح وسحجات، وتم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين، فيما يخضع بعضهم للفحوصات الطبية اللازمة لمتابعة حالتهم الصحية.

وأفادت التحريات الأولية بأن الحادث وقع نتيجة السرعة الزائدة والتجاوز الخاطئ، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وجرى نقل المصابين 11 شخصا إلى مستشفى كفر الزيات العام مصابين بكسور وسحجات وكسور وكدمات ونزيف بالبطن واشتباه ما بعد الارتجاج وهم: عبد الرحمن محمود أحمد 18 عاما، كسر مضاعف بالقدم اليمنى وسحجات وكدمات بالجسم، نجاة جمال الشلحي 40 عاما، اشتباه نزيف بالمخ، حبيبة إبراهيم القليعي 20 عامًا، اشتباه كسر بالساق اليمنى، جرح قطعي بالحاجب الأيسر، كريم وحيد عبد الفتاح 16 عامًا سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، نعمات منسي البمبي 35 عاما، كدمات وسحجات بالجسم، حازم رجب داوود، اشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، منى محمد رجب زايد 30 عامًا اشتباه كسر بالساقين وكدمات متفرقة، بالجسم، جمعة رمضان جمعة البنا 15 عاما، اشتباه نزيف داخلي بالبطن، سمر عيد حسين مدكور 30 عامًا اشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، محمد أيمن سالم ناصف 17 عاما اشتباه كسر بالعضد الأيمن، فارس محمد صالح 16 عاما كدمات وسحجات بالجسم.

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