تعليم الغربية: انتظام العملية الامتحانية بجميع لجان الشهادة الإعدادية والدبلومات

قام اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، ومحمد الفيومي، مدير عام التعليم الفني بمتابعة سير امتحانات الدبلومات الفنية الدور الأول، الدور الأول للعام الدراسي 2024 / 2025، وذلك من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، حيث يؤدي اليوم طلاب الدبلومات الفنية بجميع اللجان والنوعيات والبالغ عددهم 39.642 ألف طالب وطالبة الامتحانات التحريرية في 121 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية العشر، وفقا للجدول المعلن لكل نوعية وتخصص.

امتحانات الشهادة الاعدادية في الغربية

واطمأن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية على انتظام سير الامتحانات بصورة طيبة بجميع اللجان، بالإدارات التعليمية العشر، حيث تم التنبيه على جميع الطلاب بالحضور قبل بداية الامتحان بوقت مناسب، للتأكد من عدم حيازة أي أجهزة الكترونية من تليفون محمول أو سماعات أو ساعات الكترونية، من شأنها المساعدة على الغش، كما تم التنبيه على جميع رؤساء اللجان بتوفير المناخ المناسب لأداء الامتحانات، مع الحزم الشديد، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وقال ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية أن الشهادة الإعدادية أيضا يؤدي بها نحو حوالي 93.490 طالبا الامتحان في 418 لجنة للإعدادية العامة، ويؤدي 4.886 طالبا الامتحان في 35 لجنة للإعدادية المهنية.

كما أكد أهمية الالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة للامتحانات الواردة من الوزارة، مؤكدًا على المسؤولية الكاملة لرئيس لجنة الامتحان عن سير العمل داخل لجنة الامتحان، بدءً من استلام كراسات الامتحان (البوكليت) وحتى نهاية اليوم، موجها رؤساء لجان سير الامتحان باستلام مقار اللجنة المكلفين برئاستها قبل يومين على الأقل من بدء العمل، والتأكد من توافر كافة التجهيزات داخل اللجان لتوفير بيئة آمنة للطلاب أثناء أداء الامتحان، وإعلان جدول الامتحان ودليل اللجان في مكان ظاهر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.