مسلسل آسر الحلقة 39، باسل خياط يكتشف حقيقة حياة

في الحلقة التاسعة والثلاثين من مسلسل “آسر”، تتصاعد وتيرة الأحداث بشكل درامي مؤثر، حيث يكشف رامي لوالدته مريم الحقيقة الكاملة حول من تسبب في سجن ومقتل شقيقه مجد، ويخبرها أن مجد كان قد كتب تفاصيل ما حدث في الكتب التي كانت بحوزته داخل السجن.

هذا الكشف يثير الخوف في نفس مريم، فتلجأ إلى حبس رامي داخل غرفة في المنزل، محاولةً منعه من الخروج وحمايةً له من العواقب.

وخلال الحلقة يواجهان عزت وغازي لحظات فقدان أمل بعد لقائهما بالطبيب وضياع كل المعلومات، لكن حين يعودان إلى راغب، يكشف لهما أن هذا الطبيب كان يخشى التعامل معهما لأنه كان على ارتباط بالمافيا، ما يعني أن فتح أي ملف من ملفات عملائه قد يعرضه للخطر، ويؤكد على ضرورة التوقف عن التعويل عليه، وخلال تواجده مع عزت وراغب نجح جابر في الحصول على محفظة غازي.

ومن جانبه، يتوجه غازي إلى النزل الذي كان آسر يقيم فيه منذ سنوات، ويحاول جمع معلومات من موظفة الاستقبال، فيقوم برشوتها مقابل أي تفاصيل قد تساعده عن آسر، وتفصح الموظفة على بعض المعلومات، وإن لم تكن ذات أهمية كبيرة، فيعطيها غازي رقم هاتفه لتتواصل معه لاحقًا إن ظهر جديد.

أما آسر، فيلتقي بـ ناي ويتحدث إليها بذكاء، محاولًا استكشاف حقيقة غازي، وتفاجئه ناي حين تخبره بأن غازي محتال ونصاب، وأن حياة كانت تشاركه في عمليات النصب بدافع مساعدة والدها، مستغلة جمالها للإيقاع بالرجال.

يصاب آسر بالذهول عندما يدرك أنه كان من ضحاياها، ويتسائل عن سر تعلقها بمجد رغم علاقاتها برجال عدة، وخلال مسلسل آسر الحلقة 39 يذهب راغب إلى حياة ويصارحها بأنه يعشق جاد ولن يتخلى عنه حتى لو كلفه ذلك خسارتها هي.

وتُختتم الحلقة بلقطة مؤثرة لـ آسر وهو غارق في أفكاره، بعد أن انكشفت له خيوط جديدة عن حياة، وبدأ يدرك كم الخداع والوجوه المزيفة التي أحاطت به طوال الوقت.

أبطال مسلسل آسر

يُشارك في بطولة مسلسل آسر عدد من النجوم السوريين واللبنانيين إلى جانب باسل خياط، وهم: باميلا الكيك، سامر المصري، خالد القيش، زينة مكي، طلال مارديني، مجدي مشموشي، ريم خوري، عباس النوري، سلطان ديب، زهير عبد الكريم، وغيرهم.

ومسلسل آسر هو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير إيزيل، الذي عُرض لأول مرة عام 2009.

قصة مسلسل آسر

تدور أحداث مسلسل آسر في إطار درامي تشويقي مليء بالأكشن والإثارة عن قصة ثلاثة أصدقاء، تتوتر العلاقة بينهم بعد أن يُخطط اثنين منهم لسرقة أحد المصارف بمساعدة حبيبة "آسر"، ليتورط الأخير في العملية.

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