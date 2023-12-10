الأحد 10 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

بعد حديثها عن "سيخين" حديد في ظهرها، تاتو "خريطة فلسطين" على كتف زينة

خريطة فلسطين على
خريطة فلسطين على كتف الفنانة اللبنانية، فيتو

لفتت الفنانة اللبنانية زينة مكي، الأنظار، بعدما نشرت مجموعة من الصور في أثناء حضورها ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي بالسعودية.

وبدت زينة مكي في هذه الصور بـ "تاتو جديد" يزين كتفها، يظهر بشكل خريطة فلسطين.

 

وقد عبّرت زينة عن دعمها للفلسطينيين منذ اندلاع الحرب مع إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.

 

انحناء في العمود الفقري

يشار إلى أن زينة مكي قد كشفت مؤخرا عن معاناتها من آلام في ظهرها، ناتجة عن انحناء في العمود الفقري.

على إثر ذلك، شاركت صورة لظهرها على حسابها على "إنستجرام"، وعلقت بأنها قامت بإخراج فيلم قصير يهدف إلى تقديم الأمل للأشخاص الذين يعانون بصمت من الآلام والأمراض.

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وتحدثت زينة مكي من قبل عن حالتها الصحية، وكشفت أنها في عمر الـ14 سنة، خضعت لعملية جراحية، ووضع الأطباء لها "سيخين" من الحديد في ظهرها.

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