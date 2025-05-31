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تباين آراء طلاب الشهادة الإعدادية بالإسكندرية حول امتحاني العربي والدين (فيديو وصور)

تباين آراء طلاب الشهادة
تباين آراء طلاب الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

تباينت آراء طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية اليوم عقب الانتهاء من تأدية امتحان مادة اللغة العربية والدين.

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وأكدت الطالبة  روان أشرف، أن الامتحان سهل ولا يوجد به أى صعوبات والوقت كان كافيا للانتهاء من المراجعة النهائية مضيفا أن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط.

 

 

واوضحت الطالبة شيماء عادل، أن الامتحان جاءت الأسئلة سهلة على الرغم من ضيق الوقت الغير كافى مضيفا أن البعض من زملائها وجدوا صعوبات خلال الوصول إلى اللجان بسبب تراكم مياة الأمطار وما تعرضت له المحافظة.

وتابعت الطالبة سلمى محمد أن الامتحان سهل والأسئلة جاءت مباشرة على خلاف النحو كان يحتاج إلى وقت كافى.

وكان الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم قام اليوم السبت بمتابعة سير الامتحانات بعدد من مدارس المحافظة في أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025/2024 للشهادة الإعدادية (بنظام البوكليت )، 

وياتى ذلك في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة لأبنائنا الطلاب، والمتابعة الميدانية لسير العملية الامتحانية وذلك للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات بعد قرار  المحافظ  بتأجيل موعد بداية امتحانات اليوم للشهادة الإعدادية لمدة ساعة لسوء الأحوال الجوية، لتبدأ في تمام العاشرة صباحًا بدلًا من التاسعة صباحا، وبدأ جولته التفقدية بمتابعة مدرسة خلف الرأس السوداء ال 70 فصل بإدارة منتزه أول  التعليمية وبحضور  نجلاء سليم وكيل المديرية وأمجد عاطف مدير عام الإدارة.

وادى طلاب الصف الثالث الإعدادي مادة اللغة العربية فى اللجنة الأولى ومادة التربية الدينية فى اللجنة الثانية  .

وأكد مدير المديرية أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية داخل المدارس، مع استمرار أعمال التطهير والتعقيم اليومية، لضمان سلامة الطلاب والعاملين وتوفير أجواء صحية وآمنة لأداء الامتحانات.

وأوضح أبو زيد أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام بلغ 117625 طالبًا وطالبة، موزعين على 306 لجنة امتحانية على مستوى الإدارات التعليمية التسع بالمحافظة، تشمل 6 لجان للتعليم المهني، و5 لجان للصم وضعاف السمع، ولجنتين للمكفوفين،  ويشارك في الامتحانات 20742 مابين رؤساء لجان ومراقبين أوائل ومراقبين وملاحظين وأمن ومعاونين وعمال.

وشدد الدكتور عربي أبوزيد على توفير الأثاث اللازم وكافة الأوراق وجميع خامات الامتحانات، ووجود جدول  الامتحانات في مكان واضح وكذلك دليل اللجان، كما شدّد على الالتزام التام بكافة القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة للعملية الامتحانية واتخاذ إجراءات قانونية حازمة، وحظر استخدام الهواتف الذكية للطلاب والمعلمين  وتفعيل العصا الإليكترونية بكل لجنة، كما وجَّه مديري عموم الإدارات التعليمية التسع بمتابعة الامتحانات بالمدارس في نطاق كل إدارة.

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التربية والتعليم والفريق أحمد خالد بنظام البوكليت امتحانات الشهاده الاعداديه امتحانات الشهادة الاعدادية في الاسكندرية

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