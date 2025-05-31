السبت 31 مايو 2025
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رياضة

ليفربول يعلن رحيل مساعد سلوت لتولى تدريب أياكس الهولندي

سلوت
سلوت

 أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن رحيل المدرب المساعد جون هيتينجا عن صفوف الفريق لتولي تدريب أياكس الهولندي.

وتواجد هيتينجا في منصبه كمدرب مساعد لمواطنه الهولندي آرني سلوت في تدريب ليفربول بداية الموسم المنقضي قبل أن يرحل لتدريب فريق أياكس الهولندي كمديرا فنيا بداية من الموسم المقبل.

 

إنجاز جديد لمحمد صلاح 

 ومن جهته تمكن محمد صلاح من صناعة 86 فرصة لزملائه في الفريق خلال الموسم الماضي وجاء بالمركز الثاني مايكل أولسيه لاعب بايرن ميونخ ثم كول بالمر لاعب تشيلسي.

كما احتل نجم ليفربول وقائد منتخب مصر محمد صلاح، المركز الأول في قائمة اللاعبين الأكثر تأثيرًا في الدوريات الأوروبية الكبرى، عن موسم 2024-2025.

 

محمد صلاح الأكثر تأثيرا في أوروبا

 

جاء ذلك، بحسب التصنيف الصادر عن مركز الدراسات الرياضية السويسري "cies"، الشريك التعليمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الذي يعتمد على معايير دقيقة تشمل الأداء الفردي، ومدى تأثير اللاعب على نتائج فريقه في مباريات الموسم، ما يمنح هذا التتويج طابعًا تحليليًا يعكس القيمة الحقيقية للنجم المصري في الملاعب الأوروبية.

 

وضمت قائمة اللاعبين الأكثر تأثيرًا في أنديتهم كل من:

1. محمد صلاح (ليفربول) – 100.0

2. لامين يامال (برشلونة) – 99.6

3. بيدري ونزاليس (برشلونة) – 98.7

4. مايكل أوليس (بايرن ميونخ) – 98.1

5. جوشوا كيميتش (بايرن ميونخ) – 96.2

6. جرانيت تشاكا (باير ليفركوزن) – 94.1

7. فلوريان فيرتز (باير ليفركوزن) – 93.6

8. رافينيا بيلولي (برشلونة) – 93.2

9. ترينت ألكسندر-أرنولد (ليفربول) – 92.6

10. كول بالمر (تشيلسي) – 92.4

 

 

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