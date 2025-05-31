جامعة النيل تطلق النسخة الثالثة من المؤتمر الدولي للمناخ والبيئة 3 يونيو

تنظم جامعة النيل برئاسة الدكتور وائل عقل، بالتعاون مع مؤسسة "مهندسون من أجل مصر المستدامة"، فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر الدولي للمناخ والبيئة ICCE 2025، وذلك خلال الفترة من 3 إلى 4 يونيو 2025، بمشاركة واسعة من جهات محلية ودولية معنية بالبيئة والاستدامة.

ويتولى تنظيم المؤتمر والإعداد له كلية التعليم المستمر بجامعة النيل، برئاسة الدكتورة نيفين عبد الخالق، عميد الكلية.

ويقام المؤتمر هذا العام تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء، وبشراكة استراتيجية مع جامعة الدول العربية، وبدعم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الثقافة، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة السياحة والآثار، ووزارة المالية، وعدد من السفارات المختلفة.

ومن المقرر أن يشارك في افتتاح المؤتمر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نائبا عن معالي السيد رئيس مجلس الوزراء، والرئيس الشرفي للمؤتمر.

ويشارك في فعاليات المؤتمر هذا العام عدد من الشخصيات البارزة، في مقدمتهم: الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، ورئيس المؤتمر للعام الثالث على التوالي، والدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل، والدكتورة نيفين عبد الخالق، عميد كلية التعليم المستمر بجامعة النيل ونائب رئيس المؤتمر. والمهندس محمد كامل، المدير التنفيذي للمؤتمر، إلى جانب سفراء، وشخصيات مرموقة، وممثلين عن منظمات دولية وهيئات أكاديمية ومجتمعية معنية بقضايا المناخ والبيئة.

رفع الوعي العام بقضايا المناخ والبيئة

من جانبها أكدت الدكتورة نيفين عبد الخالق، عميد كلية التعليم المستمر بجامعة النيل ونائب رئيس المؤتمر، أن تنظيم جامعة النيل لهذا الحدث الدولي الهام في نسخته الثالثة يأتي في إطار دعم قضايا الاستدامة والمناخ وفي إطار رؤية مصر 2050 لتغير المناخ، مشيرة إلى أن المؤتمر يندرج رسميًا ضمن فعاليات يوم البيئة العالمي المعتمدة على الموقع الرسمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.

وأضافت عبد الخالق أن المؤتمر يهدف إلى رفع الوعي العام بقضايا المناخ والبيئة، وتسليط الضوء على المبادرات والمشروعات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات بيئية ومجتمعية جديدة وتكريم أبرز المشاريع والأفكار التي تتماشى مع رؤية مصر لتغير المناخ.

فعاليات المؤتمر الدولي للمناخ بجامعة النيل

وتُقام فعاليات المؤتمر هذا العام على مدار يومين: اليوم الأول الموافق (3 يونيو): تستضيفه جامعة الدول العربية بالقاهرة، ويتضمن أربع جلسات محورية حول: آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) وتحديد سعر عادل لانبعاثات الكربون في السلع المستوردة من خارج الاتحاد الأوروبي، والاقتصاد الدائري، والهيدروجين الأخضر، والذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في مجالات المياه والبيئة.

واليوم الثاني الموافق (4 يونيو): يقام بجامعة النيل ويتضمن الختام الرسمي للمؤتمر إلى جانب الفعاليات الختامية والتوصيات.

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