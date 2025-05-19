الإثنين 19 مايو 2025
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أخبار مصر

الرئيس اللبناني يزور مقر جامعة الدول العربية ويلتقي أبو الغيط

الرئيس اللبناني جوزاف
الرئيس اللبناني جوزاف عون

زار الرئيس اللبناني  جوزاف عون مقر جامعة الدول العربية في القاهرة ، حيث استقبله الأمين العام أحمد أبو الغيط.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم في قصر الاتحادية، الرئيس اللبناني جوزاف عون، حيث جرت مراسم الاستقبال الرسمية تخللها عزف السلامين الوطنيين للبلدين.

وعقد الرئيسان اجتماعًا مغلقًا أعقبته جلسة مباحثات موسعة بمشاركة وفدي البلدين، حيث ناقش الطرفان سبل تعزيز العلاقات الثنائية، لا سيما في المجالات الاقتصادية، والبنية التحتية، والطاقة، وجهود إعادة الإعمار، كما تناولت المباحثات آليات دعم استقرار لبنان الشقيق، واستعادة الأمن والسلم الإقليميين في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه المنطقة. 

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