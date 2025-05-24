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تعرف على كليات جامعة النيل الأهلية ومصروفاتها الدراسية 2025/ 2026

جامعة النيل الأهلية
جامعة النيل الأهلية
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يبحث الكثير من طلاب الثانوية العامة 2025، عن كليات جامعة النيل الأهلية، والتخصصات الدراسية المتاحة بها، بالإضافة إلى مصروفاتها الدراسية للعام الدراسي الجديد 2025 /2026، خاصة مع بدء التسجيل المبكر.

وتعتبر جامعة النيل إحدى الجامعات الأهلية المصرية، حيث تم إنشاؤها عام 2006، كأول جامعة بحثية مصرية، بدعم من وزارة الاتصالات، وتتكون من مجموعة من الكليات، إضافة إلى كليات جديدة تبدأ الدراسة بها العام الدراسي القادم 2025/ 2026.

كليات جامعة النيل الأهلية

تتكون جامعة النيل من 4 كليات هي:
كلية إدارة الأعمال
كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب
كلية الهندسة والعلوم التطبيقية
كلية التكنولوجيا الحيوية

كليات جديدة بجامعة النيل

وأعلن الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل، عن صدور قرار جمهوري بإنشاء 4 كليات جديدة بالجامعة، وبدء الدراسة بها اعتبارا من العام الدراسي القادم، وهي كالآتي:
كلية العلوم الإنسانية والرقمنة
كلية علوم المياه والأمن الغذائي
كلية العلوم
كلية الدراسات العليا في التربية

مصروفات جامعة النيل 2025 /2026

تقسم جامعة النيل المصروفات الدراسية، وفقا لمجاميع الطلاب، فكلما ارتفع مجموعة الطالب في الشهادة الثانوية، حصل على خصم يتراوح بين 50 و15%، وجاءت مصاريف جامعة النيل كالتالي: 

  • كلية إدارة الأعمال

الفئة الأولى: 56 ألف جنيه
الفئة الثانية: 78 ألف جنيه
الفئة الثالثة: 95 ألف جنيه
الفئة الرابعة 112 ألف جنيه

  • كلية التكنولوجيا الحيوية

الفئة الأولى: 67,500 ألف جنيه
الفئة الثانية: 94,500 ألف جنيه
الفئة الثالثة: 114,750 ألف جنيه
الفئة الرابعة: 135 ألف جنيه

  • كلية الحاسبات والمعلومات

الفئة الأولى: 72,500 ألف جنيه
الفئة الثانية: 101,500 ألف جنيه
الفئة الثالثة: 123 ألف جنيه
الفئة الرابعة: 145 ألف جنيه

  • كلية الهندسة والعلوم التطبيقية

الفئة الأولى 72,500 ألف جنيه
الفئة الثانية 101,500 ألف جنيه
الفئة الثالثة 123 ألف جنيه
الفئة الرابعة 145 ألف جنيه

ولم تعلن الجامعة حتى الآن عن مصروفات الكليات الجديدة.

المستندات المطلوبة للتقديم في جامعة النيل الأهلية

  1. نسخة من بطاقة الرقم القومي.
  2. 6 صور حديثة وواضحة.
  3. أصل من شهادة الميلاد.
  4. نسخة من جواز السفر الساري المفعول في حالة كان الطالب غير مصري.
  5. النموذج العسكري للطلبة الذكور.
  6. نسخة من التقرير الطبي.

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