دوري المحترفين، موقف صراع الهبوط قبل مواجهات الجولة الأخيرة

دوري المحترفين، يسدل الستار اليوم السبت على مباريات دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يعرف بمسابقة دورى المحترفين، بلقاءات الأسبوع الثامن والثلاثين والجولة الأخيرة في تمام الخامسة مساء اليوم السبت.

وتأكد هبوط كلا من منتخب السويس وسبورتنج إلى دوري القسم الثاني ب، بحسب لائحة دوري المحترفين، فيما يتنافس 4 فرق على التذكرة الأخيرة والهروب من الهبوط.

والفرق الأربعة هم طنطا 38 نقطة وراية 38 نقطة وديروط 37 نقطة ولافيينا 35 نقطة.



ويلتقي لافيينا مع المنصورة، ورايه مع طنطا، وديروط مع السكة الحديد، في ختام مشوار دوري المحترفين موسم 2024-2025.

ويحتاج لافيينا لتحقيق الفوز اليوم من أجل البقاء مع خسارة ديروط أو خسارة أي من طنطا وراية خاصة أنه حال تساوي لافيينا مع طنطا أو راية ستكون الأفضلية لفريق لافيينا بالمواجهات المباشرة.



فيما يحتاج طنطا ورايه لنقطة فقط من أجل الابتعاد عن الحسابات أو خسارة لافيينا رأس المثلث في الهبوط حاليا، بينما يحتاج ديروط الي نقطه فقط أو تعادل لافيينا فيما تصب المواجهات المباشرة لصالح ديروط أمام لافيينا.

وفي حال تساوي أكثر من فريق في نفس النقاط سيتم اللجوء إلي اللائحة لتحديد الترتيب النهائي.

ويلتقي اليوم السبت، كهرباء الإسماعيلية مع منتخب السويس، أبو قير للأسمدة مع أسوان، سبورتنج مع وى، القناة مع بلدية المحلة، الترسانة مع المقاولون العرب، الداخلية مع بترول أسيوط، السكة الحديد مع ديروط، لافيينا مع المنصورة، طنطا مع راية، وادى دجلة مع بروكسى.

شروط ونظام دوري المحترفين

وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى المعروفة ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025.

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20 فريقًا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب.

ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب".

ويسمح بوجود 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري، وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

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